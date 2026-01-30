民視新聞／綜合報導

台北國際電玩展迎來第二天，儘管周五上班日，但玩家熱情依舊不減，以學院為主題的動作遊戲，推出限定周邊，吸引玩家收藏，更在現場設計，從入學報到、合影到獎勵分發的展區體驗，讓玩家化身學院裡的新生。

同時邀請多位超人氣Coser親臨現場，與玩家合影，每一個角色精緻裝扮，擺上pose還原度超高，彷彿置身遊戲世界，讓玩家們忍不住搶拍，另一頭還有身穿紅洋裝的舞者，帶來吸血鬼主題的舞蹈演出，不僅營造沉浸式的吸血鬼氛圍，更將現場氣氛推向最高點，這款遊戲是由韓國團隊開發，為了第一手解答玩家對新遊戲的好奇，團隊也親臨現場，介紹遊戲的核心玩法與開發理念，更祭出豐富周邊回饋玩家。

廣告 廣告

原文出處：國際電玩展人潮爆！ Coser高還原玩家搶拍 更推限定周邊

更多民視新聞報導

電玩展登場 玩家摸黑排隊上千人"貪食蛇"等開幕

日本遊戲大廠 35款遊戲任玩 瑪利歐+AR拍照超吸睛

電玩展"嬌"點 火辣Coser神還原角色 遊戲場景實體超吸睛

