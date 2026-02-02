國際震動 臺灣以不變應萬變

圖片來源：Associated Press

黃奎博 / 國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系教授

美國總統川普再度入主白宮已一年，他第一任的經驗加上短打型的變動決策模式，連二次大戰結束後一一積累的國際關係運作模式都受到震撼。這些模式有許多甚至是美國帶領或作為主要參與方所建立的，例如聯合國體系的國際民主及優先和平解決爭端、國際外交互動的相互尊重或自我克制、北大西洋公約組織的集體安全。

若再思及美國與他國雙邊爭端，包括委內瑞拉、丹麥（格陵蘭）、伊朗、古巴、哥倫比亞、南非、加拿大…，國際關係看似又逐漸回到現實主義抬頭與大國政治掌制的局面，過去與現實主義分庭抗禮、強調國家合作共存及民主和平的自由主義，已退居二位。

如果國際法或普遍規則只是國家領導人的行事參考而並非制約條件，不僅是國際合作與國際組織的功能將明顯減弱，基於西方價值而來的民主、自由、人權、平等等定義也可能將重新改寫。

1月20日，加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇稱，以美國為主、「基於規則的國際秩序」已不存在，呼籲中等強權／國家(middle powers)在變動的時代團結以因應大國的霸凌。在這之前，他才剛結束對中國大陸4天的訪問，那可是自2017年以來加國總理首次訪陸。

許多中等強權還沒有團結起來，但它們已「兄弟登山各自努力」，希望能找到擴大戰略自主空間的方法。

英國、法國、德國有時也會被視為是中等強權，只不過它們的綜合國力較接近大型強權或霸權國家。英國首相施凱爾則在1月28日訪問中國大陸3天，距前一位英國首相訪陸已相隔約8年。法國總統馬克宏則是在去(2025)年12月初第4次訪問中國大陸，從他2017年上任以來，那是第4次。據說上任還不到一年的德國總理梅爾茨將於2月24日赴中國大陸進行4天的訪問，他的前任蕭茲在任3年多訪陸2次。

不僅僅是這些歐洲具代表性的中等強權，在東亞的中等強權南韓總統李在明也於1月上旬訪問中國大陸，是該國6年來首度訪陸的元首，而紐西蘭總理盧克森去年6月訪問中國大陸、澳洲總理艾班尼斯則去年7月訪問中國大陸。

雖然美國建立的國際關係運作模式還沒死，但已進入加護病房。沒有川普政府的支持，過去以國際法或規則為基礎的多邊合作不是被弱化就是要靠其他中大型國家的支援。至於這些合作機制在持續數十年後，沒有美國是否仍能運作，還要看美國只是獨善其身地離開了，還是另起爐灶逕以單邊主義或拉著一些跟隨者唱反調。

中華民國也算中等國家，只是少有外交承認，能參與的國際組織和合作機制也極少，另與其他國家不同的，還要考慮兩岸的因素。國際現實已擺在眼前，民進黨政府卻以不變應萬變。如果回到過去「親美和陸」的政策路線，能否像前述國家一樣往對己有利的戰略自主空間前進呢？■