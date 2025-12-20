即時中心／温芸萱報導

台北捷運台北車站、中山站一帶昨（19）日晚間發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文先後投擲煙霧彈、縱火並持長刀砍人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。事件引發社會震撼與恐慌，國際媒體CNN、BBC、NHK皆大篇幅報導。美國在台協會（AIT）除發布安全警示，今（20）日也發文哀悼受害者，肯定第一線警消與醫護人員的迅速應變，並表示與台灣人民站在一起。

昨日晚間，台北捷運台北車站與中山站一帶發生隨機砍人事件，27歲男子張文先投擲煙霧彈、縱火，後持長刀攻擊無辜路人，最終在警方包圍下墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，震撼社會，也讓不少民眾心生恐慌。

廣告 廣告

快新聞／國際震驚！北捷隨機砍人 AIT發文哀悼：與台灣人民站在一起

張文遭警方包圍後墜樓，送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文先在台北車站M7出口附近丟擲煙霧彈，隨後持刀攻擊57歲余姓男子，導致對方傷重不治。犯嫌接著徒步前往中山站商圈，再度於捷運出口前方投擲煙霧彈後，持長刀闖入百貨公司內部，沿途對多名民眾揮刀攻擊，現場一度陷入混亂，造成多名民眾死傷。

事件發生後，引發國際高度關注，包括美國CNN、英國BBC及日本NHK等國際媒體，皆在官網以顯著版面報導台北發生隨機砍人事件。美國在台協會（AIT）也於昨晚緊急發布安全警示，提醒在台美國公民提高警覺、注意自身安全。

除安全提醒外，AIT今日也在臉書發文表達哀悼，指出對12月19日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬致上最深切的慰問，同時高度肯定第一線警消與醫護人員迅速且勇敢的應變行動，並強調將一如既往與台灣人民站在一起。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／國際震驚！北捷隨機砍人 AIT發文哀悼：與台灣人民站在一起

更多民視新聞報導

北市應變措施曝光！隨機攻擊4死11傷 蔣萬安：北捷賠償亡者500萬

張文「雲端計畫」曝光 今年一月租屋、購入煙霧彈

張文長期無業卻能在台北租屋、買裝備？吳靜怡籲查「匯款記錄」

