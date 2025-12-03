國際青年商會拜會竹市府 邱臣遠代理市長：攜手深化青年發展

國際青年商會中華民國總會新任總會長張旭志率團拜會拜會竹市府合影。

▲國際青年商會中華民國總會新任總會長張旭志率團拜會拜會竹市府合影。

國際青年商會中華民國總會(JCI)第七十四屆新任總會長張旭志三日率團拜會新竹市政府，由代理市長邱臣遠盛情接待，青商會預訂於一一五年一月四日舉辦「地方創生論壇」，邀請十大傑出青年代表分享趨勢觀點，促進青年團體與地方之鏈結。

新竹代理市長邱臣遠三日表示，竹市有逾二十萬名青年，是推動城市創新的核心動力。市府團隊延續市長高虹安所推動的「青年活力」與「產業創新」施政策略，一一四年元旦正式成立「新竹市青年發展中心」，整合跨局處資源、建置青年單一服務窗口，以「創意、創業、創造」為核心推動「青年三創」政策。同時積極推動地方型 SBIR 計畫、辦理多元創業課程，並設立「新創動能辦公室」，串聯產官學研打造具支撐力與永續性的創新創業生態圈。

新竹代理市長邱臣遠指出，竹市擁有五所大學、科學園區與工研院等創新機構，提供青年創業最堅實的後盾。市府在竹市東門市場3樓推動「新青創加速基地」，不僅提供創業空間、專業輔導與顧問諮詢，更整合產學合作、行銷資源與活動曝光，協助青年團隊開拓市場、提升競爭力。

國際青年商會中華民國總會第七十四屆總會長張旭志表示，青商會匯聚各行業青年領袖，將充分運用國際網絡與跨域資源，成為市府推動青年政策的重要夥伴。張總會長也肯定竹市推動「青年三創」及設立青年發展中心等政策，期盼未來與市府在推動人才培育與地方創生等面向深化連結，共同打造更具活力與永續的新竹。

勞青處表示，今年市府推出多項全新青年政策，包括首屆青年國際交流團赴新加坡進行雙城論壇，拓展青年國際視野；並首度推出「青年創業貸款利息補貼」，協助青年減輕資金壓力、勇敢邁向創業。此外，為鼓勵青年以科技思維解決城市問題，市府首次舉辦「新竹政策黑客松」，集結超過百位青年創客，在四十八小時不斷電的挑戰中展現創新能量。

青發中心指出，今年辦理「青年未來APEC國際議題創新營」、「職場Z實力」夢想實踐營及多場創新職涯講座等活動，深受青年朋友歡迎。未來將持續推出更多元、更具前瞻性的青年活動，持續為青年賦能、拓展國際鏈結。更多青年活動與政策資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )，掌握第一手消息。