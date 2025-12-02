國際青年藝術家進駐臺北 用壁畫打造城市藝術

臺北市青年局「國際青年藝術家進駐計畫」，8位國際青年藝術家在松山文創園區內進行創作

國際青年藝術家在成果發表會上分享成果、交流經驗

國際藝術家透過大稻埕文化走讀、工作坊體驗等，將臺北意象融入創作

臺北市青年局推動「國際青年藝術家進駐計畫」，由8位創作風格多元的國際青年藝術家在松山文創園區內進行創作。青年局舉辦成果交流展，讓這群外國藝術家與在地創作者、社群居民及藝術界代表齊聚一堂，分享在臺北的創作成果與交流經驗，為城市藝術注入全新國際能量。

臺北市青年局說明，「國際青年藝術家進駐計畫」共有27國、76人申請，最後選出8位來自日本、加拿大、立陶宛、克羅埃西亞、以色列、菲律賓及比利時的藝術家。計畫以「國際交流」與「文化在地性」為核心精神，展現藝術家們自抵臺後，透過大稻埕文化走讀、工作坊體驗、社群互動等活動所汲取的靈感與觀察。計畫主持人李承道表示，這8位國外藝術家在臺北駐村一段時間後，或許能將他們對臺北的感受轉化為創作，呈現臺北街區的美好風景。

8位國際青年藝術家在交流展輪番分享他們的駐地創作旅程，包括如何在陌生的城市紋理中找到創作語彙，如何以壁畫、塗鴉等轉譯他們眼中的臺北。青年局長周羿希表示，這項計畫不僅將國際藝術能量帶進臺北，也讓臺北的城市故事被帶向世界。藝術家將臺北意象融入創作，讓大人與小朋友都能在作品中感受臺北因多元而蓬勃的生命力。周羿希局長強調，國際化不是一蹴可及，希望接下來臺北市能因多元文化的交融而越來越好。她也特別感謝松山文創園區對計畫的全力協助，希望未來將計畫延伸到臺北更多角落，讓民眾在生活環境中就能親近街頭藝術，提升城市的文化參與度。

青年局表示，未來將持續推動國際藝術人才交流，打造更開放的創作環境，讓臺北成為世界青年藝術家願意來、來了還想再來的文化基地。