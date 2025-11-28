國際青年藝術家駐村松菸創作 走讀台北城市故事中找到創作方向

北市青年局推動「國際青年藝術家進駐計畫」—《上牆 Hit the Wall》，今(28)日在松山文化園區舉辦盛大的成果交流展。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕北市青年局關注國際交流與文化在地性，推動「國際青年藝術家進駐計畫」—《上牆 Hit the Wall》，今(28)日在松山文化園區舉辦盛大的成果交流展，從76位、27個國家的申請者中遴選出8位國際青年藝術家，分別來自日本、加拿大、立陶宛、克羅埃西亞、以色列、菲律賓及比利時，為期一個月的駐村內容，涵蓋壁畫創作、在地文化走讀、青年工作坊與跨文化交流，為台北公共藝術注入蓬勃生命力與藝術力。

廣告 廣告

為期一個月的駐村內容，涵蓋壁畫創作、在地文化走讀、青年工作坊與跨文化交流。(記者孫唯容攝)

青年局表示，藝術家抵台後透過大稻埕文化走讀、工作坊體驗、社群互動等活動所汲取的靈感與觀察。8位國際青年藝術家在交流展輪番分享其駐地創作旅程，包括如何在陌生的城市紋理中找到創作語彙、如何以壁畫、塗鴉等轉譯他們眼中的台北。藝術家們談起創作脈絡時紛紛提到，台北的多元文化、街巷氣息與人情溫度讓他們「在城市中找到故事，也在故事中找到創作方向」。

計畫總策展人李承道。(記者孫唯容攝)

《上牆 Hit the Wall》的壁畫主題以 「台北的氣(Scent of Taipei)」 為概念，邀請藝術家從感官出發轉化台北意象。計畫總策展人李承道說，「氣味，是旅途記憶中最難被複製的意象。國際藝術家透過走讀台北街區、廟宇、夜市、與松菸歷史脈絡，將氣味與情感轉化成視覺符號。台北的氣味可以來自夜市的小吃、廟宇的清香，更多是來自台灣人的感性與人情味。」

青年局長周羿希表示，此計畫不僅將國際藝術能量帶進台北，也讓台北的城市故事被帶向世界。(記者孫唯容攝)

青年局長周羿希表示，此計畫不僅將國際藝術能量帶進台北，也讓台北的城市故事被帶向世界，藝術作品將台北意象融入創作，讓大人與小朋友都能在作品中感受台北因多元而蓬勃的生命力。青年局未來也將持續推動國際藝術人才交流，打造更開放的創作環境，讓台北成為世界青年藝術家願意來、來了還想再來的文化基地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

中職60人名單今出爐 兄弟戰力外投手夯 吳哲源動向受關注

台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋

MLB》大谷翔平天價神卡在台灣！YTR拆中傻眼、傳報價逾3000萬

