國際音樂節品牌為台北創觀光商機 機場人潮超震撼

今年壓軸最強音樂派對【Ultra Taiwan超世代音樂節】，以最頂級、最極致的卡司陣容、舞台、視覺、燈光、煙火到特效，將世界級音樂節的聲光饗宴原汁原味搬來台灣，榮獲國際權威音樂媒體《DJ MAG》最新公布的「世界百大音樂節」第66名，每年吸引上萬名樂迷朝聖。

第五屆Ultra Taiwan將在11月1日於台北市大佳河濱公園重磅回歸，主辦單位近日在官方Instagram驚喜宣布開放後台見面會抽選活動，貼文寫下：「美夢即將成真！贏得進後台和藝人見面的機會！」包括世界百大DJ冠軍Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、「電音大帝」Steve Aoki（史蒂夫青木）、「雙面歐神」Oliver Helden（奧立佛荷登斯）以及「節拍雷伯」 Laidback Luke等世界百大DJ巨星都有機會在活動當天相見合照，消息一出粉絲瘋狂留言爭搶參加資格，也有粉絲跪求希望「電音巨人」Afrojack（艾佛傑克）也有後台見面的機會，意外釣出本人回覆：「你們可以來見我，如果你們喜歡我的話！」讓粉絲驚喜不已，直呼太親民。

Ultra Taiwan海外售票暴增2倍突破紀錄。（圖／Ultra Taiwan）Ultra Taiwan超世代音樂節將全世界最受歡迎Ultra Music Festival原汁原味搬來台灣，無論是卡司陣容、舞台設計，還是燈光、視覺、煙霧和煙火效果，所有細節都經過美國UMF總部層層把關，打造出頂級規格的音樂饗宴，並榮獲英國媒體《DJ Mag》票選為最新一年的「百大音樂節」殊榮，許多樂迷列為「每年必定朝聖一次」的重要儀式之一，期待回到這片音樂天堂中釋放激情、盡情狂歡，享受一場令人難忘的音樂盛宴。

國際音樂節品牌為台北創觀光商機。（圖／Ultra Taiwan）去年Ultra Taiwan雙日吸引3萬人次參加，其中有來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷來台朝聖，今年Ultra Taiwan國際旅客更是去年的兩倍突破往年紀錄，Threads上就有網友貼出一張機場照片，發文詢問：「這幾天台灣有什麼大型活動嗎？外國人入境也太多了！」底下網友刷一排留言：「Ultra Taiwan！」足見這場活動的國際規格，在泰國政府不斷引進世界各大音樂節品牌刺激觀光，台灣有Ultra Taiwan吸引高消費的國際旅客造訪台北，有望為台北創造全新的觀光商機。

