國際馬戲天團降臨台中 免費看兩天精彩演出
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】今夏最令人期待的城市慶典來了！由台中市政府文化局與在地Taiwan Top演藝團隊「創造焦點」共同打造的「2026台中夏日馬戲節」，網羅國家殿堂級演出團隊，包含澳洲女子馬戲「YUCK Circus」及即興喜劇天團「嚎哮排演」脫口秀，豪華陣容免門票就能看，快約家人朋友6月27日、28日一起來台中公園體驗馬戲與喜劇的雙重魅力！
▲國際馬戲天團降臨台中，免費看兩天精彩演出。
文化局長陳佳君表示，透過舉辦馬戲節慶活動，不僅提供國內外專業團隊展演與交流平台，鼓勵創作能量持續累積，更將表演藝術帶入公園、廣場及城市公共空間，拉近藝術與市民的距離。今年的演出陣容堪稱「夢幻級聯動」，除了特別邀請首度造訪台中的澳洲女子馬戲夢幻隊「YUCK Circus」，更集結國內頂尖團隊「創造焦點」、「馬戲之門」、「優尼克當代馬戲團」、「搏逗兄弟」及來自世界各地的馬戲藝術家與雜耍好手齊聚一堂，主舞台更邀請即興喜劇天團「嚎哮排演」擔綱脫口秀幽默串場，將女子馬戲、詼諧喜劇與極致肢體特技完美串連，打造一場歡笑不斷的奇幻當代馬戲派對。
創造焦點團長李仕洋指出，今年的夏日馬戲節，不只把國際級的頂尖演出帶回台灣，更期盼打造一個閃耀的舞台，讓民眾重新認識當代馬戲的多元樣貌！
為了幫馬戲節提前熱力暖身，「創造焦點」將率先於6月14日下午4時展開台中街頭快閃演出！團隊將帶著作品《保持聯繫》驚喜現身勤美術館、勤美誠品書店與台中火車站，歡迎粉絲們近距離感受馬戲的張力與驚奇，在台中街頭與當代馬戲來一場浪漫又驚豔的巧遇！
文化局補充，台中夏日馬戲節活動將於6月27日、28日下午4時開始，並在台中公園精心規劃「四大主題區」。除了主舞台帶來高張力的大型馬戲競技外，「多元舞台」也將呈獻不同風格的當代馬戲演繹；現場更有適合親子同樂的馬戲工作坊，以及充滿夏日島嶼風情的「風格市集」，並與「ECO DRINK一口純淨」合作，現場設置無塑補水站，減少使用一次性容器，不只減少垃圾，還能愛護地球資源。四大主題處處都有驚喜，歡迎大小朋友前來感受當代馬戲的魔幻魅力，共同編織一場難忘的夏日奇幻之旅。
文化局強調，這將是一場顛覆你對傳統馬戲想像、充滿人文溫度的當代馬戲盛典！快準備好你的野餐墊及環保杯，一起漫步公園、席地而坐，體驗今夏最 Chill 的當代馬戲演出，6月27、28日台中公園不見不散！
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