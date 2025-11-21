國際馬戲演出、百人踩街打造11月最強的屏東冬季慶典 四重溪溫泉季歡樂開幕

▲2025-2026屏東四重溪溫泉季今(21)日晚間盛大開幕，國際馬戲表演、百人踩街、冬日煙花盛典之下啟動點燈儀式。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】2025-2026屏東四重溪溫泉季今(21)日晚間盛大開幕，由恆春半島在地表演團隊百人踩街、冬日煙花盛典之下啟動點燈儀式，現場大量國內外遊客，人潮從午後至夜間絡繹不絕，氣氛熱鬧非凡，縣長周春米表示，四重溪是台灣四大名湯，今晚在點燈後將以絢爛燈海迎接旅客，也歡迎全國好友在冬季走進恆春半島，感受南國溫泉的暖意與魅力。

縣長周春米表示，四重溪溫泉季已成為冬季旅遊的代表性品牌，不僅串聯風域半島的牡丹、滿州、車城、恆春等觀光路線，讓旅客能「白天遊半島、夜晚泡好湯」，同時欣賞光影藝術，今年四重溪溫泉季以《星空泡湯祭》為主題，除主燈區外，牡丹遊客中心、旭海、石門及九棚等地也規劃多組光藝術作品，期望讓旅客從山到海、從自然到文化，在不同空間都能看見恆春半島的多層次風景。

「來四重溪泡湯，正當時!」周縣長說，今年溫泉季從11月21日起一路延續至115年3月1日，長達101天，內容更勝以往。除了深受旅客喜愛的國際馬戲團演出、溫泉路跑、自行車挑戰賽外，今年首次推出「雙層巴士之旅」與多場文化體驗工作坊，讓旅客能更深入認識溫泉村風土。此外，縣府也配合中央普發一萬現金政策，在恆春半島四鄉鎮消費滿500元即可參加摸彩，最大獎為價值5萬元的黃金，希望藉由觀光與獎勵機制雙軌推動，帶動地方產業共好。

▲屏東縣長周春米邀請遊客「來四重溪泡湯，正當時」。（圖／屏東縣政府提供）

交通旅遊處表示，今年溫泉季同步加大交通服務力度，擴大辦理「四重溪溫泉郵輪巴士」，推出三條一日遊與首次亮相的二日遊路線，並以高鐵左營站為起點提供直達專車，讓旅客「免開車、零負擔」即可暢遊半島。遊程結合秘境步道、名泉導覽、手作體驗等內容，從上午到晚上安排滿載。此外，配合活動期間也推出銅板價接駁車，串聯枋寮車站、屏東轉運站、恆春轉運站及旭海等地，使旅客移動更加便捷。

交通旅遊處指出，今明兩日開幕週集結超過30台餐車與市集攤位，提供在地料理與手作商品；後續溫泉年街市集（115年2月20日至22日）與溫泉運動市集（115年2月28日至3月1日）亦將陸續登場。活動期間更推出限定紀念商品，包括小方巾、香氛片、防水提袋與家徽中筒襪，只要在指定地區消費滿500元即可兌換，數量有限、換完為止。更多活動資訊可至「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」或「屏東四重溪溫泉季」官網查詢，亦歡迎下載「屏東GO好玩」與「屏東ㄟ公車」APP掌握最新交通與活動訊息。

▲屏東四重溪溫泉季以《星空泡湯祭》為主題，絢麗燈海點亮溫泉公園溫暖冬夜。（圖／屏東縣政府提供）