國際馬拉松選手入住台南 星級飯店「水壓小、沒熱水」掀怨

台南舉辦國際馬拉松賽事今（11）日盛大舉行，不少來自多國的選手前一天就先下榻東區一家飯店，沒想到浴室水壓極小，甚至沒有熱水可用，引發不滿與客訴。原來自來水公司疑似水壓不足，經飯店多次反映，仍未能恢復正常供水。

事發當下，飯店與國外選手都感到相當無奈，連台南市府也介入處理。飯店指控，直到晚間11點，自來水公司才察覺事態嚴重，緊急增壓供水並派水車補水。

消極延誤？ 水公司：水車與飯店接頭尺寸不合

自來水公司第六區管理處副處長王年鑫表示，飯店突然舉辦馬拉松比賽，並沒有事前通知他們做調控，尖峰期間用水量大增，供水壓力就會下降，他們的水車要補水池，但接頭不一樣，補水速度就比較慢。

廣告 廣告

雖然自來水公司強調延誤原因並非刻意，但國際選手難得來台南比賽，入住飯店時卻在冷颼颼的天氣下好幾個小時沒有熱水可用。自來水公司的應變處理SOP不夠迅速，恐怕也讓人覺得丟臉丟到國外去。

台南／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

猜猜我是誰？ 台南神秘跑男巨型看板暴紅

黃偉哲批營養午餐免費「炫富」 蔣萬安駁：是我們的責任

營養午餐免費有壓力！ 黃偉哲：北市從從容容花錢、南部連滾帶爬跟進