國際體壇抵制美國！ICE維安義大利冬奧引爆爭議 世足賽遭全球球迷抵制

ICE爭議怒火延燒至國際體壇！據CNN 28日報導，美國移民暨海關執法局（ICE）即將在2月義大利米蘭的冬季奧運上協助維安，當地官員強力反對，市長甚至直言「不歡迎殺人軍隊」。此外，各國足球迷也紛紛「支持抵制」即將於6月在美國舉行的世界盃足球賽。

ICE日前在明尼蘇達州展開激進的掃蕩移民行動，槍殺了兩名手無寸鐵的美國公民，分別是一名有三個孩子的母親古德（Renee Good）以及加護病房男護理師普雷蒂（Alex Pretti）。ICE探員的行徑引爆美國民眾怒火，國際社會也輿論不斷。

義大利官員反對ICE出席冬季奧運。（圖／翻攝畫面）

為什麼美國ICE可以出席義大利冬季奧運？

據路透社28日報導，曾在總統拜登任內擔任 ICE 幕僚長的豪瑟（Jason Houser）表示，ICE 過去也曾出現在美國國內及海外的大型體育賽事以及往屆奧運中支援維安工作，這屬於與人口販運及毒品走私等國際合作的一環。然而，儘管美方保證此次部署並無異常，但義大利政界人士仍強烈批評ICE探員現身冬奧。他們強調，美國的形象在最近幾個月內已嚴重受損。

政府強調ICE只是「協助維安」

今年冬季奧運即將於2月6日在義大利米蘭進行開幕式，美國國土安全部（DHS）證實ICE將出席奧運。國安部發言人表示，ICE只會負責「維護安全」的工作，不會在國外進行「移民執法」的行動，並強調美國只會從旁「協助」，所有維安工作仍由義大利當局負責。義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）也重申，ICE只會在其外交代表機構工作，不會在街頭進行執法活動。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）為試圖平息輿論，接受當地採訪時表示：「這不像是在明尼阿波利斯街頭看到的那些人（ICE探員），這也不是『納粹親衛隊』要來了。」他也補充ICE的到來是因為其是負責「反恐任務」的特定組織。

米蘭市長：不歡迎殺人軍隊

即使美國和義大利官方皆出面回應，仍有許多當地官員不買單。義大利前總理孔蒂（ Giuseppe Conte）呼籲當局應該「設下底線、做出明智的決定」，強力反對ICE現身冬奧，並聲明「絕對不允許發生」。米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）表示，無法保證雙方對於「民主安全」管理的方式有共識，直言義大利不需要ICE也「不歡迎殺人軍隊」。

荷蘭抵制世足賽逾15萬人連署

然而，不只冬奧因ICE引發輿論，各國球迷也紛紛公開抵制將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的世界盃足球賽。日前國際足球總會（FIFA）前主席布萊特（Sepp Blatter）也公開支持球迷抵制今年的世足賽，呼籲球迷避免前往美國觀賽。

據荷蘭時報（NL TIMES）27日報導，雖然荷蘭皇家足球協會（KNVB）公開表示，目前不會抵制今年世足賽，但在國內已經有超過15萬人連署，要求荷蘭國家足球隊抵制即將在美國舉行的世界盃。

