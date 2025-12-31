國際齊聲關切中共軍演 外交部長林佳龍誠摯感謝全球民主夥伴堅定挺台

中國解放軍連日在台灣周邊海空域發動名為「正義使命-2025」的大規模聯合軍演。（翻攝自國防部發言人臉書）

針對中國解放軍連日在台灣周邊海空域發動名為「正義使命-2025」的大規模聯合軍演，片面升高區域緊張局勢，國際社會展現高度團結的關注。包括歐盟對外事務部（EEAS）以及英、法、德、澳、紐、韓、菲等國政府與外交單位，自本月30日起相繼發表聲明表達嚴正關切。對此，外交部長林佳龍昨（30日）代表我國政府，向全球民主夥伴堅定支持台海和平穩定的立場，表達誠摯歡迎與由衷感謝。

此次中國軍演規模異常嚴峻，部分演訓區直接劃設進我國12浬領海基線內，實彈射擊落彈區更緊貼24浬鄰接區，嚴重衝擊台北飛航情報區的國際航路，影響近千架次航班與超過10萬名旅客。歐盟對外事務部對此明確指出，維持台海現狀攸關歐盟的直接利害關係，台海的和平穩定對於區域及全球安全具有戰略意義，因此堅決反對任何透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。

歐洲主要大國英國、法國與德國也同步發聲，強調台海和平穩定關乎全球安全與繁榮，反對任何片面破壞現狀的作為，德國更特別呼籲各方應保持克制，強調任何現狀的改變都必須透過和平對話並在雙方同意下進行。

在印太區域，澳洲與紐西蘭政府強烈反對增加誤判風險的軍事行動，並已向中方直接表達關切。韓國外交部與菲律賓駐台機構亦對情勢升溫表示深感憂慮，呼籲透過對話化解分歧。此外，日本政府也據傳已向中方傳達相關立場。

面對中共不負責任的軍事挑釁，外交部長林佳龍嚴正譴責威權政府企圖以武力恫嚇改變現狀的行徑。（翻攝自林佳龍臉書）

面對中共不負責任的軍事挑釁，外交部長林佳龍嚴正譴責威權政府企圖以武力恫嚇改變現狀的行徑，認為這已挑戰《聯合國憲章》有關不得使用武力威脅的原則，並嚴重破壞以規則為基礎的國際秩序。林佳龍強調，維持台海和平穩定已是國際社會的共同利益與高度共識，台灣將秉持賴清德總統「不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅絕不退讓」的原則，持續與全球理念相近國家併肩合作。

外交部最後重申，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與歐盟及印太夥伴深化共識，共同捍衛區域的和平、穩定與繁榮。林佳龍也特別向在第一線辛勞付出的國軍弟兄姊妹與海巡人員致敬，感謝他們在軍演期間堅守崗位，守護國家安全與國人的日常生活。

