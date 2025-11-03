國際／亞馬遜飆創歷史新高 美股多頭氣盛日韓齊創新高！

財經中心／余國棟報導

美股科技股再度領軍，AI應用與雲端基礎建設合作題材持續發酵，帶動資金回流大型權值股。分析師指出，亞馬遜與OpenAI的合作，象徵AI算力供應鏈的第二波整合潮啟動，對雲端伺服器、資料中心及記憶體需求形成長線支撐。（示意圖／PEXELS ）

美國冬令時間開始，這個交易日起美股將改為台灣時間晚間10：30開盤。美股於日光節約時間結束後的首個交易日（3）日漲跌互見，道瓊工業指數收跌226點，標普500與那斯達克指數則續創今年高點，費城半導體指數同步走揚。AI題材再掀火花，OpenAI宣布與亞馬遜雲端運算服務（AWS）簽訂380億美元雲端運算採購協議，激勵亞馬遜股價收盤飆漲4%，並創下歷史新高。投資人持續關注美國政府關門與川普關稅案等不確定因素，美股期貨盤小漲，市場氛圍偏多。

廣告 廣告

道瓊指數收跌226.19點或0.48%，收在47,336.68點；標普500指數上漲11.77點或0.17%，收6,851.97點；那斯達克指數上漲109.76點或0.46%，收23,834.72點；費半指數勁揚42.31點或0.59%，收7,270.97點。反映市場對AI科技股的續航力仍具信心。

盤面上，亞馬遜（Amazon）在OpenAI合作消息激勵下，早盤強攻5%，終場收漲4%，帶動雲端概念股全面走強。輝達（Nvidia）續漲2.17%，微軟（Microsoft）微跌0.15%，但仍維持高檔整理；美光（Micron）受惠AI記憶體需求旺盛，股價暴漲4.88%；相對地，Meta與Marvell則各跌1.6%、3.6%。

財報季持續進行，目前約300家標普成分股已公布第三季財報，本週還有超過百家公司即將登場，包括Palantir、美超微、AMD等AI相關指標股。市場亦聚焦美國最高法院即將審理川普關稅案的合憲性辯論，加上聯邦政府關門風險仍未解除，令投資氣氛中帶有觀望成分。另一方面，美國製造業10月連續第八個月陷入萎縮，顯示企業需求疲軟、供應鏈重整壓力猶在。

國際股市方面，日股因「文化日」假期休市，但上週五（10月31日）日經225指數勁揚2.12%，首度站上52,000點大關，改寫歷史新高，AI伺服器及晶片設備股功不可沒。南韓股市延續強勢，Kospi指數3日暴漲2.8%，收4,221.87點，創歷史收盤新高，受惠輝達執行長黃仁勳訪韓帶來的合作利多與中國大陸有望鬆綁娛樂業限韓令，也激勵K-POP概念股大漲。推升指數表現居全球之冠，年初以來已暴漲76%。

美股科技股再度領軍，AI應用與雲端基礎建設合作題材持續發酵，帶動資金回流大型權值股。分析師指出，亞馬遜與OpenAI的合作，象徵AI算力供應鏈的第二波整合潮啟動，對雲端伺服器、資料中心及記憶體需求形成長線支撐。短線上若美國政府關門與稅改爭議進展順利，資金風險偏好可望延續。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／OpenAI合作亞馬遜！美科技股狂嗨 台股開盤有望延續紅盤

盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了

【普發現金】1萬別亂花 這三檔混搭幫你小錢生大錢！

台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！

