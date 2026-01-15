國際／台積電ADR飆4%點火 美股止跌強彈日韓走勢分歧！

財經中心／余國棟報導

盤面焦點集中在半導體與AI相關個股。台積電ADR（TSM-US）勁揚約4.4%，報341.64美元，換算台股溢價幅度仍高，顯示市場對其先進製程與AI訂單能見度高度買單。輝達（NVDA-US）上漲逾2%，AMD（AMD-US）收高近2%，博通（AVGO-US）同步走揚，應用材料（AMAT-US）更大漲逾5%，反映設備端同樣受惠於資本支出上修。（示意圖／PEXELS ）

美股週四（15）日在晶片股領軍下反彈收高，成功擺脫連續兩個交易日下跌陰霾。市場焦點落在台積電釋出的強勁財測與資本支出展望，不僅點燃半導體多頭氣勢，也帶動整體風險性資產回溫，費城半導體指數強彈近2%，銀行股同步走強，支撐美股三大指數全面收紅。

從指數表現來看，道瓊工業指數上漲292.81點，收在49,442.44點，漲幅0.6%；標普500指數上漲17.87點，收6,944.47點，漲幅約0.26%；那斯達克指數上漲58.27點，收23,530.02點，漲幅0.25%。其中，費城半導體指數大漲135.83點，收在7,837.30點，漲幅達1.76%，成為盤面最亮眼族群。

盤面焦點集中在半導體與AI相關個股。台積電ADR（TSM-US）勁揚約4.4%，報341.64美元，換算台股溢價幅度仍高，顯示市場對其先進製程與AI訂單能見度高度買單。輝達（NVDA-US）上漲逾2%，AMD（AMD-US）收高近2%，博通（AVGO-US）同步走揚，應用材料（AMAT-US）更大漲逾5%，反映設備端同樣受惠於資本支出上修。相對之下，科技五大巨頭漲跌互見，Meta與亞馬遜小幅收高，蘋果、微軟與Alphabet則承壓整理。

銀行股表現同樣不俗，高盛、摩根士丹利受惠財報優於預期與財富管理業務動能，股價刷新波段高點，為道瓊指數提供重要支撐。原油價格大幅回落，布蘭特與西德州原油期貨單日跌幅接近4%，降低通膨疑慮，也間接替股市情緒降溫。

美國就業市場數據依舊穩健，上周初領失業救濟金人數低於市場預期，強化經濟軟著陸的想像空間；同時，台美貿易協議正式拍板，市場解讀此舉有助半導體供應鏈長期布局，對科技股評價形成支撐。

亞股方面，日、韓股市昨走勢分歧。日本股市受科技股回檔與日圓走升影響，日經225指數下跌0.42%，收54,110.50點，為近四個交易日首度回落，不過東證指數（TOPIX）逆勢上漲0.68%，再創收盤新高，顯示資金轉向金融與傳產類股。韓國股市則續創新高，KOSPI指數上漲1.58%，收4,797.55點，汽車與造船族群領漲，央行維持利率不變也替市場注入信心。

美股期貨於亞洲時段開盤呈現高檔震盪，市場短線將持續聚焦企業財報表現、AI相關資本支出動向，以及利率政策與地緣政治變化。整體而言，台積電財測所釋放的訊號，讓市場再度確認AI投資並非曇花一現，短線震盪難免，但中長期多頭基調仍未改變。

