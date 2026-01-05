國際／委內瑞拉效應！油價、黃金走高道瓊寫新高價 日韓股同步大漲

財經中心／余國棟報導

亞洲股市方面，日本與南韓股市延續新年強勢走勢，日經225指數與東證指數齊創歷史新高，韓股更在晶片族群帶動下大漲逾3%，形成美，亞股市全面偏多的盤勢。（示意圖／PIXABAY）

美國對委內瑞拉採取行動後，引發市場對原油供給版圖重塑的想像，資金快速回流石油與傳統權值股，美股週一（5）日在能源與金融類股領軍下全面收高，帶動道瓊指數大漲近600點、盤中首度觸及4萬9千點整數關卡並改寫歷史新高，標普500與那斯達克同步收紅。亞洲股市方面，日本與南韓股市延續新年強勢走勢，日經225指數與東證指數齊創歷史新高，韓股更在晶片族群帶動下大漲逾3%，形成美亞股市全面偏多的盤勢。

廣告 廣告

隨著美國對委內瑞拉採取軍事與政治行動，市場解讀未來石油供給與制裁政策恐出現重大變化，油價短線風險溢價升溫，推升石油巨頭成為資金追逐標的。雪佛龍、埃克森美孚與康菲石油股價同步走揚，其中雪佛龍單日漲幅超過5%，收在每股163美元之上。分析師指出，若美國進一步介入委內瑞拉石油體系，具備當地油田布局的國際石油公司，將在中長期取得結構性優勢。

金融類股同樣表現亮眼。華爾街押注2026年美國經濟仍具韌性，加上市場預期今年企業獲利表現不弱，資金回流銀行與保險族群，支撐美股整體多頭氣氛。道瓊成分股中，多檔金融權值股穩步墊高，成為指數創高的重要推手。

科技股則呈現漲跌互見。大型科技五強中，亞馬遜上漲近3%，Meta小幅走高，但蘋果、微軟與輝達表現相對整理。半導體族群內部分歧明顯，應用材料大漲逾5%，但AMD、博通與美光則小幅收跌。台股投資人關注的台積電ADR小漲約0.8%，收在322美元附近，持續維持高檔震盪格局。

投資人一邊追價能源股，一邊同步布局貴金屬，黃金與白銀價格走強，顯示市場雖偏多操作，但對地緣政治與後續政策變化仍保留戒心。美國12月ISM製造業PMI數據持續低迷，也讓部分資金提前卡位避險標的，等待本週即將公布的非農就業數據，作為觀察聯準會後續貨幣政策的重要依據。

亞洲股市方面，日本股市在新年首個完整交易日持續噴出。受惠日圓偏弱，加上半導體、國防與機械類股全面點火，日經225指數單日大漲近3%，收在5萬1千點之上，創下歷史收盤新高；TOPIX同步改寫歷史紀錄，市場買盤明顯集中在出口導向與工業族群。法人指出，日本企業獲利展望穩健，加上外資資金持續回流，是日股強勢的核心原因。

南韓股市同樣表現搶眼。KOSPI指數單日勁揚3.43%，收在4,457點，晶片族群成為最大功臣。南韓財政部表示，近期地緣政治風險對韓國經濟的實質衝擊有限，政府將持續監控市場動態並適時因應，穩定市場信心。從盤面結構來看，半導體與電子權值股吸引大量買盤，推升指數續創歷史新高。

市場靜待美國非農就業數據與聯準會官員談話，判斷利率政策是否出現新的轉折。整體而言，在能源、金融與部分科技股撐盤下，全球股市短線仍維持偏多格局，但地緣政治與總經數據變數升高，也讓市場波動度有逐步放大的可能，投資人操作上勢必更加謹慎。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／能源股狂飆美股全面收紅 台股有望延續多頭氣勢！

市值大不代表很會賺 它多加這一條獲利開掛！

原油才是主角！美國突襲委內瑞拉 台股能源、軍工這幾檔將起飛

最猛飆股全在這 它早就先卡位PCB、記憶體！

