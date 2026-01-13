國際／小摩重挫拖垮道瓊近400點！費半逆勢收紅 日韓齊創新高

財經中心／余國棟報導

道瓊工業指數受到摩根大通股價重挫拖累，終場下跌近400點，標普500指數小幅回落，那斯達克指數震盪整理，不過在英特爾與AMD強漲帶動下，費城半導體指數逆勢收高。與此同時，亞股表現相對亮眼，日股與韓股雙雙續創波段新高，顯示資金在區域間持續輪動。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（13）日在財報季正式拉開序幕下走勢分歧，道瓊工業指數受到摩根大通股價重挫拖累，終場下跌近400點，標普500指數小幅回落，那斯達克指數震盪整理，不過在英特爾與AMD強漲帶動下，費城半導體指數逆勢收高。與此同時，亞股表現相對亮眼，日股與韓股雙雙續創波段新高，顯示資金在區域間持續輪動。

道瓊工業指數下跌398.21點，跌幅0.80%，收在23,709.87點；標普500指數下跌13.53點，跌幅0.19%，收6,963.74點；那斯達克指數則震盪整理，跌勢相對有限。市場焦點集中在財報季首波金融股表現，摩根大通公布第四季營收與獲利雖優於市場預期，但投資銀行部門表現不如預期，加上併購蘋果信用卡業務對整體獲利帶來壓力，股價重挫4.18%，成為拖累道瓊的最大元凶。

科技股方面呈現明顯分歧，NYSE FANG+ 指數成分股漲跌互見。Meta下跌1.69%，蘋果小漲0.31%，Alphabet上漲1.24%，微軟下跌1.36%，亞馬遜下跌1.57%，大型科技股走勢不一，也使大盤指數缺乏明確方向。不過，半導體族群成為盤面亮點，AMD大漲6.39%，英特爾同步走高，博通、輝達小幅收紅，帶動費城半導體指數上漲0.95%，收在7,747.99點，與大盤形成明顯對比。

經濟數據方面，美國12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，月增率0.3%，符合市場預期；扣除食品與能源價格的核心CPI年增2.6%，月增0.2%，低於市場預估，並創下2021年初以來最低年增幅。通膨數據進一步確認通膨趨緩趨勢，市場普遍預期聯準會本月將按兵不動，但對下半年降息的期待略有升溫。根據CME FedWatch工具顯示，交易員仍預期聯準會最快於6月啟動降息循環。

亞股方面，日股週二表現強勁，日經225指數大漲3.10%，收在53,549.16點，首度站上53,000點整數關卡，再創歷史新高，TOPIX指數同步上漲2.41%。市場解讀，高市政府研議解散眾議院的政治動向，有助於提升政策執行力預期，與半導體相關類股大幅走揚，成為推升指數的重要力量。

韓股同樣維持強勢，韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤上漲1.47%創高，收在4,692.64點，汽車股與科技股領漲。不過，南韓商工會議所最新調查顯示，企業對今年經濟前景仍偏保守，美元走強與外部市場波動，被視為拖累南韓經濟的主要不利因素。

美股在財報季初期出現明顯震盪，金融股表現成為短線關鍵，半導體族群則暫時扮演撐盤角色；亞股則延續資金回流題材，日韓股市表現相對突出。接下來，隨著更多企業財報陸續揭曉，以及聯準會政策預期變化，全球股市波動度仍可能持續升高，投資人關注焦點也將持續在財報數據與利率走向之間來回擺盪。

