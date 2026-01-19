國際／川普再度翻臉歐洲！避險資金提前卡位 買盤引爆貴金屬行情

財經中心／余國棟報導

雖然美股週一休市，但美股期貨已率先反映市場情緒。週二開盤前，小那斯達克期貨、小S&P期貨與小道瓊期貨全面下跌。市場人士指出，當前地緣政治風險是由美國與多方互動推升，過去單純湧向美元或美債的避險模式，正逐步轉向更分散的資產配置。（示意圖／PIXABAY）

美股週一（19）日因馬丁路德金恩紀念日休市，投資人觀望氣氛濃厚；不過，地緣政治與關稅風險持續升溫，避險資金提前卡位，帶動黃金創高、原油與工業金屬維持強勢，也牽動亞洲股市表現出現分歧。

焦點重新回到美國總統川普的最新言論，川普為了格陵蘭議題，威脅對歐洲八國課徵關稅，市場憂心美歐關係再度緊張，避險買盤明顯升溫。資金快速湧入貴金屬市場，現貨黃金價格強勢衝高，一舉突破每盎司4,690美元，再創歷史新高；白銀同步走揚，延續補漲行情。

廣告 廣告

不只貴金屬，能源與工業金屬也受到資金青睞，國際原油價格在中東與黑海地區地緣政治風險升溫下維持高檔震盪，市場擔憂供給受干擾的可能性仍在；銅價則受惠於避險情緒與中長期電動車、能源轉型需求題材，資金配置意願同步提升。市場開始討論，這一波是否會出現「金、銀、油、銅齊漲」的避險行情。

回顧美股上週五表現，三大指數漲跌互見。標準普爾500指數小幅收黑，道瓊工業指數盤下微幅下跌；科技股比重較高的那斯達克指數則呈現高檔震盪。大型科技股走勢分歧，Apple、Alphabet小幅回檔，Microsoft相對抗跌；半導體族群中，NVIDIA震盪整理。

雖然美股週一休市，但美股期貨已率先反映市場情緒。週二開盤前，小那斯達克期貨、小S&P期貨與小道瓊期貨全面下跌。市場人士指出，當前地緣政治風險是由美國與多方互動推升，過去單純湧向美元或美債的避險模式，正逐步轉向更分散的資產配置，黃金與部分原物料因此成為新一波資金焦點。

日本股市週一走勢偏弱，日經225指數連續第三個交易日收跌，終場下跌約0.65%，市場擔憂美歐貿易摩擦升溫，加上日圓近期偏強，壓抑出口族群表現；相對之下，防禦型與內需股表現較為抗跌。東證指數（TOPIX）跌幅有限，但市場整體仍呈現跌多漲少格局，反映資金態度保守。

南韓股市則延續強勢格局，韓國綜合股價指數（KOSPI）週一收盤上漲約1.3%，成功締造連續第12個交易日上漲的紀錄。盤面由汽車、造船與半導體族群領軍，市場解讀，除企業基本面穩健外，南韓與中國即將重啟服務與投資相關的自由貿易協定（FTA）後續談判，也為市場注入政策利多想像空間，吸引資金持續回流。

美股在假期後即將恢復交易，市場將重新檢視企業財報表現與政策風向；亞洲方面，日股短線承壓、韓股維持強勢的格局，反映資金對不同經濟體的風險評價正在拉開。在關稅、地緣政治與通膨不確定性仍高的環境下，避險情緒恐怕難以快速退燒，金銀油銅能否延續齊漲走勢，將成為接下來全球市場的重要觀察指標。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股休市期指收盤走弱 台指夜盤先跌114點開盤恐不好過！

不是領息就好 有填息才是真法人3原則開示！

搶過年紅包行情！不配息竟然也能變優點 它被點名最狠複利武器

主權AI戰開打！半導體需求狂飆3成 這2檔早被市場盯上

