國際／明年1月降息渺茫！Fed會議紀錄偏鷹 日韓年末收官走弱

美股三大指數連續第三個交易日下跌，市場對降息時點的期待降溫，風險性資產承壓；亞洲股市方面，日、韓股在年末最後一個交易日同步走弱，投資人轉趨保守，靜待2026年首個交易日的方向指引。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（30）日在聯準會最新會議紀錄偏向鷹派的訊號下全面收黑，三大指數連續第三個交易日下跌，市場對降息時點的期待降溫，風險性資產承壓；亞洲股市方面，日、韓股在年末最後一個交易日同步走弱，投資人轉趨保守，靜待2026年首個交易日的方向指引。

美國股市週二表現疲弱，最新公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）12月會議紀錄顯示，在今年已三度降息後，部分官員認為「沒有立即調整利率的必要」，並主張在一段時間內維持現行利率水準。這份紀錄讓市場解讀聯準會態度轉趨謹慎，也削弱短線資金進一步押注降息的信心。道瓊工業指數下跌94.87點或0.20%，收在48,367.06點；標普500指數下滑9.5點或0.14%，收6,896.24點；以科技股為主的那斯達克指數下跌55.27點或0.24%，收23,419.08點，三大指數同步收黑。

從盤面來看，大型科技股漲跌互見，市場資金明顯出現高檔調節。Meta受惠市場傳出其同意收購新創AI公司Manus的消息，股價逆勢上漲1.11%，收在每股666.01美元，成為科技股中少數亮點；蘋果小跌0.26%，微軟、Alphabet小幅收紅，亞馬遜上漲0.20%。反觀半導體族群表現相對疲弱，輝達下跌0.36%，應用材料跌幅達1.17%，美光下跌0.59%，費城半導體指數同步下滑0.13%，顯示資金對AI與晶片族群短線漲多後轉趨謹慎。

特斯拉因第四季交車量預期下修，股價下跌1.17%至454.24美元；貴金屬類股則出現反彈，白銀期貨在前一日重挫後大漲逾7%，黃金期貨同步上漲約1.3%，帶動紐蒙特等金礦股收高，反映部分資金轉向防禦性資產。

亞洲股市方面，日本股市週二迎來今年最後一個交易日，在美股走弱影響下買氣保守。日經225指數下跌187.44點或0.37%，收在50,339.48點，但2025年全年仍大漲26%，年線表現亮眼；東證指數（TOPIX）下跌0.42%，收3,412.05點。產業類股中，礦業逆勢上漲1.23%，非鐵金屬與證券類股跌幅相對較重。個股方面，住友金屬礦業下跌4.58%，軟銀集團下跌2.01%，而IC載板大廠揖斐電逆勢上漲1.18%。

南韓股市同樣承壓，KOSPI指數收跌0.15%，收在4,214.17點，整年上漲75.6%。受到美股回落影響，市場交投清淡。不過，南韓央行公布的企業信心調查顯示，受惠於美國設備投資需求回升及AI相關訂單增加，12月企業信心指數升至17個月新高，顯示基本面仍具支撐力，為年後行情留下伏筆。

整體來看，隨著聯準會態度轉趨保守、市場預期約84%的交易者認為聯準會下個月（明年一月）將按兵不動，維持現行利率水準，加上年末交投清淡，美股與亞股同步進入整理階段，市場短線風險偏好降溫。投資人普遍選擇在跨年前降低部位，等待2026年首個交易日再重新布局，後續焦點將放在美國經濟數據、聯準會政策訊號，以及AI與科技產業能否再度成為資金主軸。

