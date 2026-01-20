國際／格陵蘭變引信恐慌指數狂飆！川普關稅威脅炸裂 日韓股全被拖下水

財經中心／余國棟報導

美股方面，四大指數全面收低，道瓊工業指數 終場大跌約 870 點，跌幅接近 1.8%；標準普爾500指數 跌逾 2%，創下去年 10 月以來最大單日跌幅；科技股承壓最重，那斯達克指數 同步重挫約 2.4%，今年以來累積漲幅幾乎全數回吐。（示意圖／PIXABAY）

美股在高度不確定性的政治風險衝擊下全面重挫，避險情緒急速升溫。美國總統川普威脅對歐洲國家加徵新一輪關稅，並暗示與格陵蘭島控制權相關的強硬立場，引爆市場對美歐貿易衝突升溫的疑慮，丹麥總理佛瑞德里克森 （MetteFrederiksen）週二稱，丹麥不會在主權、邊界等問題上進行談判，將做好貿易戰準備。恐慌指數 VIX 狂飆，美股週二（20 ）日收盤幾乎血染一片，也拖累日、韓股市同步回檔。

美股方面，四大指數全面收低，道瓊工業指數 終場大跌約 870 點，跌幅接近 1.8%；標準普爾500指數 跌逾 2%，創下去年 10 月以來最大單日跌幅；科技股承壓最重，那斯達克指數 同步重挫約 2.4%，今年以來累積漲幅幾乎全數回吐。市場資金快速撤出風險性資產，轉向現金與避險部位，反映投資人對後續政策走向高度不安。

川普週二發圖暗示吞併丹麥自治領地格陵蘭島，當被問到為取得該島控制權可能採取哪些行動時，川普週二僅簡短回應「你們很快就會知道」。歐盟方面則開始討論規模約1,080億美元的報復性關稅方案，並評估動用反脅迫工具，相關措施對美國資產的潛在衝擊規模可能高達8兆美元，進一步加深市場不確定性。

盤面焦點集中在大型科技與半導體族群，所謂「科技五巨頭」全面走弱，Meta、蘋果、Alphabet、微軟與亞馬遜同步收黑，其中蘋果與亞馬遜跌幅超過 3%。費城半導體指數同樣承壓，輝達、博通、高通與應用材料均出現 2% 至 5% 不等跌幅，僅少數記憶體個股相對抗跌。台股 ADR 表現分歧，台積電 ADR 大跌約 4.5%，成為拖累科技指數的重要力量。

市場同時消化美歐關係緊張、日本與歐洲長天期公債殖利率攀升等利空因素。日本10年期公債殖利率升破 2.3%，引發債券賣壓外溢，壓抑全球股市評價。避險資產中，黃金與白銀價格一度觸及歷史高點，美元指數則因資金流向轉變而走弱，顯示資金正快速調整配置方向。

亞洲股市方面，日股率先反映美股重挫影響，日經225指數 收盤下跌逾 1%，連續第四個交易日收黑，半導體與出口導向族群成為賣壓重心；東證指數同步走低，市場對日本財政與利率政策前景的疑慮升溫。韓股同樣承壓，韓國綜合股價指數 結束連 12 日上漲走勢，小跌約 0.4%，雖然 IMF 上調南韓今年經濟成長預期，但短線仍難敵全球風險情緒降溫。

美股期貨於亞洲時段持續走弱，顯示市場情緒仍偏保守。分析人士指出，在美歐貿易衝突、地緣政治與財報季三重變數交織下，短線波動恐難避免，投資人將密切關注川普後續表態、歐盟可能的反制措施，以及企業財報是否足以支撐高估值的科技股表現。

