國際／特斯拉飆新高美股震盪！日股跌破5萬 韓股殺聲隆隆

財經中心／余國棟報導

美國最新勞動市場數據好壞都有，失業率攀升至四年多來高點，引發市場對經濟健康狀況的疑慮，美股週二（16 ）日主要指數走勢分歧，道瓊工業指數賣壓明顯，終場下跌超過 300 點，不過科技股表現仍有亮點，特斯拉在市場資金追捧下，時隔一年再度改寫歷史新高。（示意圖／PIXABAY）

美國最新勞動市場數據好壞都有，失業率攀升至四年多來高點，引發市場對經濟健康狀況的疑慮，美股週二（16 ）日主要指數走勢分歧，道瓊工業指數賣壓明顯，終場下跌超過 300 點，不過科技股表現仍有亮點，特斯拉在市場資金追捧下，時隔一年再度改寫歷史新高，成為盤面最大焦點。

美股週二收盤，道瓊指數下跌 302.3 點，跌幅 0.62%，反映投資人對就業市場降溫與經濟前景轉趨保守；那斯達克指數小幅上漲 54.05 點，漲幅 0.23%，在大型科技股撐盤下勉強守住紅盤；標普 500 指數則小跌 16.25 點，跌幅 0.24%，呈現高檔震盪格局。費城半導體指數下跌 0.46%，半導體族群短線漲多後出現整理。

廣告 廣告

美國勞工統計局公布 11 月非農就業人口新增 6.4 萬人，優於市場預期，但失業率意外升至 4.6%，創下四年多來新高，使市場對勞動市場放緩的疑慮升溫。多家機構指出，目前數據尚不足以迫使聯準會立即轉向寬鬆，但若通膨持續降溫，未來政策利率仍具調整空間，市場也將目光轉向即將公布的 CPI 數據。

個股表現上，特斯拉股價週二大漲 3.07%，收在每股 489.88 美元，市值攀升至 1.54 兆美元，創下一年來新高。市場看好其 Robotaxi 計畫長線潛力，部分投行更上調目標價，帶動買盤持續進駐。科技五大巨頭漲跌互見，Meta 上漲 1.49%，蘋果小漲 0.18%，微軟上漲 0.33%；Alphabet 則下跌 0.54%。半導體族群表現分歧，輝達上漲 0.81%，AMD 上漲 0.77%，但高通、美光分別下跌逾 1% 與 2%。台股 ADR 方面，台積電 ADR 小跌 0.30%，反映半導體族群短線震盪，也為今日台股走勢增添變數。

亞洲股市方面，日股與韓股昨(16)日同步走弱。日本股市延續美股跌勢，日經 225 指數週二收盤大跌 784.82 點，跌幅 1.6%，跌破5萬點整數關卡，投資人對科技股泡沫化疑慮升溫，市場氣氛明顯轉趨保守。韓股同樣承壓，KOSPI 指數下跌 91.46 點，跌幅 2.24%，收在 3,999.13 點，三星電子、SK 海力士與現代汽車等權值股全面走弱，資金持續撤出風險性資產。

美股期貨盤於亞洲早盤小幅震盪，顯示市場仍在消化經濟數據與政策預期。法人指出，短線在就業與通膨數據明朗前，市場恐持續高檔震盪，操作上宜留意基本面穩健、具長線成長題材的個股表現。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／那指翻紅撐盤！台指夜盤小漲48點 台股開盤拚止跌

盤後籌碼／外資狠砍595億！台股重挫330點 它被砍逾5萬張還翻紅

美電力供需失衡加劇！儲能概念成市場焦點 這4檔大啖缺電危難財

外資上週市值暴增4471億 塑化這檔好慘被倒貨近4萬張！

