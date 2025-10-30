國際／美中貿易協議利多有限！美股四大指數齊挫 日韓昨創高撐場

財經中心／余國棟報導

七巨頭財報表現參差，加劇市場波動。Meta（META-US）因上修AI資本支出至700億～720億美元，較原預期上調，導致華爾街擔憂AI投資過熱，股價暴跌11.33%，每股收在668.47美元；微軟（MSFT-US）下跌2.9%。（示意圖／PIXABAY）

美股週四（30）日全面收黑，投資人消化聯準會釋出鷹派訊息、美中貿易休戰內容以及「七巨頭」財報強弱不一等多重變數，科技板塊遭猛烈拋售，Meta暴跌逾11%、費城半導體指數重挫1.53%，那斯達克指數下挫377點或1.58%，報23,581點；標普500跌68點或0.99%，收6,822點；道瓊工業指數也跌109點，收47,522點。盤後美股期貨略為反彈，小那指期上漲1.1%，顯示部分資金逢低承接，但市場氣氛依舊偏空。

市場焦點仍集中在聯準會最新決議。官員以10票贊成、僅2票反對通過連續第二次降息1碼，但主席鮑威爾淡化12月再次降息的可能，強調經濟數據仍有不確定性。此番發言被市場解讀為「鷹中帶冷」，美債殖利率隨之走揚、美元續強，壓抑風險性資產表現。華爾街預期未來降息次數恐減少，導致成長股與AI概念股遭遇沉重賣壓。

另一方面，美中領導人川普與習近平，週四宣布達成貿易協議，延長關稅休戰、放寬出口限制，並解禁稀土封鎖、恢復黃豆出口，但分析師認為這項協議雖有助緩解雙邊緊張，實質利多有限。Wells Fargo投資策略長Christopher指出：「美中雙方雖願意降溫，但競爭格局未變，美國仍會尋求稀土及AI晶片替代供應商，中國在製造端維持競爭力。」

七巨頭財報表現參差，加劇市場波動。Meta（META-US）因上修AI資本支出至700億～720億美元，較原預期上調，導致華爾街擔憂AI投資過熱，股價暴跌11.33%，每股收在668.47美元；微軟（MSFT-US）下跌2.9%，雖Azure雲端業務成長40%，但財務長暗示資本支出將加速。反觀Alphabet（GOOGL-US）則走高2.52%，第三季營收1,023.5億美元、每股盈餘3.10美元，雙雙優於預期，帶動部分資金回流。蘋果（AAPL-US）小漲0.63%，亞馬遜（AMZN-US）下挫3.23%，顯示AI資本支出雖推升雲端需求，但短期盈餘壓力沉重。

費半成分股同樣遭殃，輝達（NVDA-US）下跌2.04%，AMD（AMD-US）跌3.59%，博通（AVGO-US）跌2.46%，應用材料（AMAT-US）跌1.36%，高通（QCOM-US）跌0.79%，美光（MU-US）跌1.16%。台股ADR方面，台積電ADR（TSM-US）跌0.61%，日月光ADR（ASX-US）大漲4.23%，顯示部分半導體封測族群仍獲資金青睞。

亞股昨日收盤方面，日本央行（BOJ）第6次會議未升息，日經225指數震盪收高0.04%，報51,325.61點，續創歷史新高；東證指數漲0.69%，連2日走揚。韓股在AI題材加持下強勢收紅，三星電子與SK集團傳將與輝達深化合作，激勵KOSPI上漲0.14%，報4,086.89點，創下歷史收盤新高。

分析師指出，美股短線受到利率與AI資本支出周期雙重干擾，市場將進入震盪整理期。投資人應關注陸續公布的企業財報。短線建議投資人保持防守，採取分批布局的策略，以大型權值科技股與穩定現金流公司為主。

