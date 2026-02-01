國際／美元轉強黃金白銀遭血洗 日股回檔韓股續創高！

財經中心／余國棟報導

美國總統川普宣布，將由華許（Hersh）接任聯準會主席，引發市場對未來貨幣政策走向重新定價，美元指數應聲大漲，創下5月以來最大單日漲幅，資金快速撤離貴金屬等避險資產，也讓美股在週五（30）日暗夜降臨。美股四大指數全面收低，不過，在1月最後一個交易日，美國主要指數月線表現，仍維持小幅收紅，呈現「短線震盪、長線未破壞」的格局。

標普500指數下跌約0.4%，科技股賣壓較重，那斯達克指數跌近1%；半導體族群成為重災區，費城半導體指數單日重挫3.87%，拖累整體科技盤勢；道瓊工業指數則下跌179.09點。儘管週五走勢轉弱，但拉長時間來看，標普與道瓊1月仍分別上漲約1.4%與1.7%，那指月漲幅約1%，顯示資金尚未全面撤出股市。

市場焦點轉向人事與政策不確定性。川普選定華許接掌聯準會，被解讀為政策立場可能偏向「更強勢美元」，美元走強之下，黃金與白銀價格大幅回檔，金價一度跌破每盎司4900美元關卡，白銀盤中甚至出現逾25%的劇烈修正，創下史上罕見的單日跌幅。不過，華許仍需通過參議院確認，過關前仍存在變數，短線波動恐怕難以避免。

科技巨頭走勢明顯分歧，Meta下跌約3%，成為拖累科技板塊的主因之一；蘋果則在亮眼財報激勵下逆勢小漲0.46%，摩根大通上修目標價至325美元，市場對iPhone新一季銷售表現給予正面評價；微軟、Alphabet與亞馬遜同步走弱。半導體股賣壓更為沉重，AMD單日大跌逾6%，應用材料重挫超過5%，美光跌近5%，輝達也小幅回檔。台股ADR同樣承壓，台積電ADR下跌約2.6%，日月光與聯電ADR跌幅也在3%至4%之間。

非科技族群中，特斯拉成為少數亮點。市場傳出馬斯克正評估整合SpaceX與xAI的可能性，激勵特斯拉股價上週五大漲3.3%，月線漲幅超過5%。相對之下，金屬礦業股隨著金銀價格回落而遭到重擊，資金快速撤出原物料族群。

亞股方面，日本股市受到企業財報影響走勢分歧。日立、富士通與佳能獲利表現亮眼，支撐東證指數；但東方樂園與野村綜合研究所走弱，拖累日經225指數，終場小跌52.75點，收在53,322.85點。市場人士指出，日股高檔震盪，資金明顯在產業間輪動。

南韓股市則延續多頭氣勢，KOSPI收盤小漲0.06%，連續第五個交易日走揚，再創歷史收盤新高。匯市方面，美元兌韓元升值0.37%，至1,439.28，顯示美元走強壓力已開始反映在亞洲市場。個股表現分化，三星電子小跌0.12%，SK海力士大漲5.57%，現代汽車則重挫5.3%。

全球市場在「強美元、政策不確定性」與「企業獲利韌性」之間拉鋸，美股短線雖出現修正，但月線仍守住漲勢；日韓股市各走各路，資金並未全面撤離風險性資產。投資人短期仍需留意聯準會人事進展與美元走勢變化，市場波動度恐將維持在相對高檔。

