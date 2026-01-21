國際／美歐貿易戰警報解除！美股狂拉情緒反轉 日股續挫韓股創高
財經中心／余國棟報導
美股在政策不確定性降溫帶動下強勢反彈。美國總統川普明確排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布已與北約達成「格陵蘭框架協議」，市場對美歐衝突升溫的疑慮暫時消退，激勵美股主指週三（21） 日全面走揚；道瓊工業指數大漲近 600 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步上揚約 1.2%，美債殖利率則明顯下滑，風險情緒快速回溫。
從美股收盤表現來看，政策面釋出緩和訊號成為關鍵轉折。川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）期間指出，格陵蘭議題已與北約秘書長達成一項框架性協議，未來將以合作取代對抗，並暫時不再對相關歐洲國家祭出新一輪關稅。此番談話讓市場對美歐貿易摩擦升溫的擔憂顯著降溫，恐慌指數VIX 回落，美股在前一交易日重挫後，出現明顯技術性與情緒性反彈。
指數方面，道瓊工業指數終場大漲 588 點，漲幅約 1.21%，重新站回 49,000 點附近；標普 500 指數上漲約 1.16%，那斯達克指數也勁揚約 1.18%。科技與半導體類股成為反彈主力，費城半導體指數大漲逾 3%，顯示資金在風險降溫後迅速回流成長型與高波動族群。債市方面，美國10年期公債殖利率明顯下滑，反映避險需求下降，也進一步支撐股市估值修復。
大型科技股漲跌互見。Meta 上漲約1.5%，Alphabet 漲近2%，蘋果小幅收高；微軟則逆勢下跌逾 2%，成為科技巨頭中相對疲弱者。亞馬遜表現持平偏多。半導體族群則全面走強，AMD 勁揚超過 7%，輝達上漲約 3%，美光飆升逾 6%，顯示市場對 AI 與高效能運算長線需求仍具信心。博通小幅回檔，應用材料與高通同步收紅。台股 ADR 方面表現分歧，台積電 ADR 小跌，但聯電 ADR 明顯上揚。
其他企業消息方面，Netflix 在盤後公布最新財報，雖然獲利優於市場預期，但因成本控管與用戶成長隱憂浮現，股價下跌近 2%。聯合航空則受惠財報優於預期與高端客群需求穩定，股價上漲逾 2%。整體來看，企業財報仍是短線個股表現的分水嶺，但宏觀政策風向已暫時蓋過財報雜音。
亞洲日本股市週三持續承壓。日經 225 指數早盤一度大跌近 800 點，雖在半導體相關個股反彈帶動下跌幅收斂，終場仍下跌約 0.41%，連續第五個交易日收黑；東證指數（TOPIX）跌幅接近 1%，銀行、保險與服務業類股成為主要拖累。市場憂心美歐政治角力與全球資金風險偏好變化，日圓小幅升值也對出口股形成壓力。
相較之下，韓國股市表現亮眼。韓國綜合股價指數（KOSPI）週三上漲約 0.5%，收在歷史新高附近，顯示資金持續青睞韓國市場。南韓政府近期釋出積極的 2026 年經濟政策藍圖，並擴大對半導體與中小企業的融資支持，加上市場對 AI 與晶片需求的樂觀預期，成為推升股市的重要動能。
美股期貨盤在週四開盤前維持小幅震盪，市場一方面消化政策利多，另一方面仍關注川普後續對歐洲關稅與信用卡利率上限等政策動向，以及企業財報能否持續撐住高估值水準。短線來看，政策不確定性暫時降溫有助於風險資產反彈，但中期仍須觀察美歐關係、利率走向與全球資金流動的變化。
