國際／美股平安夜傳佳音！道瓊、標普再寫新高 科技巨頭還能嗨到年底？
財經中心／余國棟報導
美股週三（24日）迎來平安夜縮短交易時段，市場情緒延續「聖誕行情」的樂觀基調。道瓊工業指數勁揚近300點，漲幅約0.6%，收在48,731點的歷史高位；標普500指數小幅上漲約0.3%，連續第二個交易日創收盤歷史新高；那斯達克指數則溫和上揚0.22%，科技股表現穩健；費城半導體指數同步收紅，上漲約0.28%。，在假期前交投清淡的氛圍中，主要指數齊步走高，道瓊與標普500同步改寫歷史新高，為年底行情再添一把火，也替全球股市注入偏多訊號。
市場解讀，假期前買盤雖然保守，但在美國經濟數據仍具支撐下，多頭氣勢並未被破壞。最新數據顯示，美國第三季GDP年化成長率高達4.3%，為近兩年最強表現，顯示消費動能仍在，儘管短線也壓抑了投資人對聯準會快速降息的期待，但整體對企業獲利前景仍偏正向。
大型科技股多半小幅收高。Meta、蘋果、微軟與亞馬遜同步收紅，漲幅介於0.1%至0.5%之間，Alphabet則小跌約0.08%，表現相對平淡。半導體族群中，AMD、博通與應用材料小幅走揚，輝達則回檔約0.32%，收在188.61美元，市場消化其盤後傳出可能以高達200億美元現金收購AI晶片新創公司的消息，短線出現獲利了結賣壓。記憶體股美光逆勢大漲3.77%，成為費半族群中表現最亮眼的個股之一。
其他焦點股方面，Nike強彈4.6%，主要受惠董事與高層加碼持股的消息激勵；英特爾則下跌0.52%，市場對其先進製程進度仍抱持觀望態度。美股週四因聖誕節休市一日，市場普遍認為，只要沒有突發利空，年底前美股仍有機會維持高檔整理，等待明年利率政策與企業財測進一步明朗。台股ADR表現偏暖，台積電ADR上漲0.62%，聯電、日月光ADR也同步收高，替台股後續走勢增添想像空間。
亞洲股市方面，受到年末交投清淡影響，日韓股市昨(24)日表現相對保守。日本股市週三收盤小跌，日經225指數下滑0.14%，市場指出，儘管美國科技股續強，但聖誕假期前投資人參與度下降，加上部分銀行與半導體股出現評價修正，使指數承壓整理。韓國股市同樣走弱，KOSPI指數下跌0.21%，連日上漲後出現獲利了結賣壓，三星電子與造船類股成為主要拖累來源。
平安夜美股以創高作收，為全球股市定調偏多氛圍，但亞洲市場仍維持觀望態度。隨著今年進入最後幾個交易日，市場焦點將轉向年底資金調整與明年政策走向，短線震盪難免，但多數法人仍認為，只要經濟基本面未出現明顯轉弱，年底行情仍有撐。
