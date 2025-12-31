國際／美股收低不改全年強勢 日韓股封關成績單曝光！

財經中心／余國棟報導

美國股市在2025年最後一個交易日畫下句點，主要指數同步收低，但拉長時間來看，全年表現依舊亮眼，AI題材與大型科技股仍是推升年度漲幅的核心動能。投資人一方面進行年底獲利了結，另一方面持續消化川普關稅政策不確定性，與聯準會未來貨幣政策方向，使得年終行情在震盪中落幕。

美股周三（31）日收盤，道瓊工業指數下跌303.77點，跌幅0.63%，收在48,063.29點；那斯達克指數下跌177.09點，跌幅0.76%，收23,241.99點；標普500指數同步下挫50.74點，跌幅0.74%，收在6,845.50點；費城半導體指數跌勢相對明顯，下跌85.97點，跌幅達1.20%，收7,083.13點。市場解讀，假期前交投清淡，加上部分資金調節科技股部位，是壓抑指數的主因。

從盤面結構來看，NYFANG+科技五天王幾乎全數收低，Meta、蘋果、Alphabet、微軟與亞馬遜跌幅介於0.27%至0.89%之間。半導體族群同步承壓，輝達、博通、美光、高通、應用材料、德儀與AMD均收黑，其中美光跌幅超過2%，成為費半指數回落的關鍵。不過，台股ADR表現相對分歧，台積電ADR逆勢上漲1.44%，反映市場對先進製程與AI需求的長線信心仍在。

回顧全年，美股三大指數2025年皆繳出雙位數漲幅，並連續第三年收紅，道瓊指數更寫下連續八個月上漲的紀錄，創2017至2018年以來最長月線連勝。市場普遍認為，AI投資熱潮、企業資本支出擴張，以及對降息循環的期待，是支撐全年行情的關鍵因素。

亞洲股市方面，日本股市昨已正式封關，兩大指數同步改寫歷史年終紀錄。日經225指數收在50,339.48點，全年大漲逾26%，連續第二年創下年終新高；東證指數（TOPIX）收在3,408.97點，年漲幅超過22%，收盤價更一舉超越1989年泡沫經濟時期高點，顯示資金持續回流日本市場，AI、半導體與企業治理改革題材功不可沒。

南韓股市則在年底呈現震盪整理，KOSPI指數於12月30日收跌0.15%，收在4,214.17點，但全年累計漲幅高達75.6%，在主要市場中表現居冠。韓國央行最新調查顯示，企業信心指數連續第二個月回升，反映AI設備投資與半導體訂單回溫，為後市提供基本面支撐。

展望後市，市場焦點逐步轉向2026年聯準會政策路徑與全球經濟數據表現。分析人士指出，短線仍需留意高檔震盪與資金輪動風險，但在AI長期趨勢未變、企業獲利成長仍具支撐下，市場結構性多頭格局尚未遭到破壞。

