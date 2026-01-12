國際／美股無視聯準會雜音再創高 日股休市韓股跟嗨創高！

財經中心／余國棟報導

市場同時消化政治與政策層面的不確定性。聯準會主席鮑威爾近日再度強調，貨幣政策將以經濟數據為依歸，不受政治壓力影響，相關言論一度壓抑盤勢，但在企業獲利與科技題材支撐下，買盤很快回籠。（示意圖／PIXABAY）

受大型科技股續強帶動，美國股市週一（12 日）全面反彈，儘管市場對聯準會（Fed）政策獨立性仍存疑慮，但資金明顯選擇站回多方陣營，推升三大指數同步走高。道瓊工業指數上漲 86 點，收在 49,590.20 點，再寫歷史新高；標普 500 指數小漲 0.16%，收 6,977.27 點，同樣改寫收盤紀錄；那斯達克指數上漲 0.26%，收在 23,733.90 點；費城半導體指數勁揚 0.47%，顯示科技族群依舊是盤面主流。

科技股仍是推升指數的最大動能。Alphabet 股價上漲約 1%，市值首度站上 4 兆美元大關，成為市場焦點，也再度點燃 AI 與雲端服務長線成長的想像空間。半導體族群同步走強，AMD 上漲逾 2%，博通漲幅超過 2%，應用材料亦上漲約 2%，顯示資金持續回流高成長與高能見度產業。不過科技五大巨頭表現分歧，Meta 跌幅超過 1%，微軟與亞馬遜小幅回檔，呈現輪動整理格局。

市場同時消化政治與政策層面的不確定性。聯準會主席鮑威爾近日再度強調，貨幣政策將以經濟數據為依歸，不受政治壓力影響，相關言論一度壓抑盤勢，但在企業獲利與科技題材支撐下，買盤很快回籠。投資人目光已逐步轉向本週即將公布的美國 12 月消費者物價指數（CPI），市場普遍預期通膨維持穩定，核心CPI 可能小幅回升，將成為判斷今年降息時程的重要依據。

亞洲股市方面，韓國股市週一同步走揚，KOSPI 指數上漲 0.84%，收在 4,624.79 點，持續創下歷史新高，晶片與能源類股領漲，反映市場對半導體循環回溫與出口前景的樂觀期待。日本股市則因假期休市。

美股期貨在週二亞洲時段開盤後維持小幅震盪，顯示市場情緒偏多但不追價，投資人等待通膨數據與財報季進一步指引方向。法人認為，只要通膨未再度失控、科技巨頭獲利展望持穩，美股多頭結構仍未被破壞，短線即便震盪，回檔仍可能吸引資金逢低布局。

