國際／美股謹慎回檔、Fed會議前市場步步為營 亞股氣氛穩健

美股週一（8）日走弱，華爾街進入本週關鍵時刻，聯準會即將召開2025年最後一次政策會議，市場普遍預期將再次降息。受此影響投資人轉趨觀望，道瓊工業指數下滑215點或0.45%，收在47,739點；標普500指數下跌0.35%至6,846點；那斯達克指數微跌0.14%至23,545點。這波弱勢開局與上週五的收盤漲勢形成鮮明對比，顯示市場情緒在決策前趨於謹慎。

根據CME FedWatch數據顯示，本週聯準會降息機率高達88%，顯著高於一個月前的67%，市場對於通膨降溫的信心正逐步升溫。上週公布的9月個人消費支出物價指數（PCE）溫和成長，也進一步鞏固市場對寬鬆政策的預期。不過部分聯準會官員對通膨前景仍抱持審慎態度，使2026年的政策走向仍存變數。

在此背景下，美股主要科技股表現分歧。輝達（NVIDIA）上漲1.72%，收185.55美元，投資人預期AI晶片需求續旺；微軟（Microsoft）也漲1.63%，報491.02美元。相較之下，博通（Broadcom）漲幅2.78%，受市場傳出將與微軟合作開發客製化晶片消息激勵；但其競爭對手邁威爾（Marvell）暴跌6.99%，資金明顯出現輪動。

影視股部分，派拉蒙（PSKY）因提出1084億美元的收購案，市場解讀為併購題材再起。Netflix則重挫3.41%，前一日反彈行情暫歇。IBM宣布以110億美元收購即時資料串流平台Confluent（CFLT）後，Confluent股價暴漲29%，市場看好此舉將強化IBM企業級AI服務佈局。

其他重量級個股表現不一：特斯拉（Tesla）遭摩根士丹利下調評等至「中性」，股價下挫3.39%至439.58美元；甲骨文（Oracle）在財報公布前上漲1.36%，收220.54美元；波克夏（Berkshire Hathaway）則因投資部門人事異動下跌1.41%。展望債市，瑞銀策略師指出，隨著聯準會可能再度降息，美國10年期公債殖利率預期於未來六個月降至3.75%，顯示市場對明年政策寬鬆仍抱樂觀態度。

至於亞洲市場方面，日股與韓股則逆勢收高。日本日經225指數在AI與防衛概念股帶動下，終場小漲0.18%至50,581.94點，東證指數（TOPIX）漲0.65%。市場對日本GDP下修反應平淡，AI與半導體族群買盤強勁成為撐盤主力。

韓國股市同樣上揚，KOSPI指數上漲1.34%收4,154.85點，主要受惠於半導體與科技股強勢表現。南韓政府最新數據顯示，全年出口總額預計首度突破7,000億美元，其中半導體出口年增帶動整體動能，顯示該國製造業復甦力道強勁。

全球市場在聯準會會議登場前呈現「美股保守、亞股穩健」的對比格局。投資人普遍押注政策利多，但短線仍關注美國10月職缺報告（JOLTS）及即將出爐的經濟數據是否進一步佐證降息路徑。市場預料在聯準會公布結果前，波動仍將加劇。

