國際／美超級財報週點火！標普連四紅直逼7000點 日韓股卻先回檔

美股週一（26）日在超級財報週與聯準會利率會議前夕，投資氣氛偏多，美股三大指數全面收高，其中標普500指數連續第四個交易日上漲，盤中一度直逼7000點整數大關，顯示市場對企業獲利與整體經濟韌性仍抱持高度信心。

從收盤表現來看，道瓊工業指數上漲313.69點，收在49,412.40點，漲幅0.64%；那斯達克指數上漲100.12點，收23,601.36點，漲幅0.43%；標普500指數同步上揚34.62點，收在6,950.23點，漲幅0.5%，距離7000點關卡僅一步之遙。不過，科技股氣勢略有分歧，費城半導體指數逆勢小跌0.39%，顯示資金在財報公布前已有高檔調節跡象。

投資人一方面持續關注華府政治動態與地緣政治變數，另一方面也為本週密集登場的重量級企業財報與聯準會利率決策提前布局。根據市場普遍預期，聯準會本次將維持利率不變，政策利率區間續守在3.5%至3.75%，真正的降息時點仍被押注落在年中之後，利率前景相對明朗，有助穩定市場信心。

從個股表現來看，科技巨頭仍是盤面焦點。蘋果股價大漲2.97%，收在255.41美元，市場解讀新產品與服務布局有助延續成長動能；微軟上漲0.93%，收470.28美元，持續受惠AI資料中心與雲端需求。相較之下，輝達下跌0.64%，收186.47美元，雖然長線AI題材未變，但在財報前夕出現獲利了結賣壓。其他科技股方面，Meta上漲2.06%，顯示數位廣告與AI應用前景仍獲市場青睞。

亞洲股市方面，日、韓股市表現明顯分歧。日本股市週一受日圓急升影響，出口族群承壓，日經225指數終場重挫1.79%，大跌961點，收在52,885.25點，為連續三個交易日首度下跌；東證指數同步下跌2.13%。市場解讀，近期日圓快速走升，加深市場對日本官方可能干預匯市的聯想，短線資金轉趨保守。根據日媒報導，日本央行、美國聯準會（Fed）據悉已在23日實施「匯率檢查」措施，此舉暗示干預行動可能不是由日本單方面進行，市場對日美當局合作的「協同干預」的警戒攀高。

韓國股市同樣承壓，綜合股價指數下跌0.81%，收在4,949.59點。分析指出，美國對地緣政治局勢態度轉趨強硬，加上全球資金風險意識升高，拖累韓股電子與出口類股表現。不過，南韓央行數據顯示，外幣存款持續攀升至歷史高位，顯示企業與民眾在匯率波動下仍偏向提高美元資產配置。

美股在超級財報週與聯準會會議前夕維持偏多格局，但科技與半導體族群已出現高檔震盪，資金輪動加快；亞洲市場則受到匯率與政治不確定性影響，短線波動明顯放大。後續市場焦點將持續鎖定美國重量級企業財報表現，以及聯準會對利率與經濟前景的最新定調，將成為牽動全球股市走向的關鍵變數。

