國際／美降息預期發酵！那指標普連三紅 日經狂飆千點韓股轉跌

美國股市週四（4）日收盤接近平盤，標普500與那斯達克指數連續第三天收漲，道瓊小幅回落。市場持續消化勞動市場報告及製造業數據，同時在聯準會（Fed）下週可能啟動降息的高度預期下，股市獲得支撐。Meta（META-US）大漲逾3%成為盤面亮點，帶動科技股買盤回溫。

美股收盤表現分歧，道瓊工業指數小跌31.96點，收47,850.94點；標普500指數微漲7.4點至6,857.12點；那斯達克指數上漲51.05點，收23,505.14點；費城半導體指數則回檔0.89%，報7,215.97點。雖整體指數變動不大，但市場情緒偏多，投資人押注Fed最快12月降息1碼機率已升至87%，較一個月前的68.6%明顯上升。

個股部分，Meta宣布削減最多三成元宇宙（Metaverse）預算，釋出控制成本訊號，股價勁揚3.43%，成為標普收紅關鍵推手。微軟（MSFT-US）上漲0.65%，輝達（NVDA-US）續漲2.16%，延續AI題材熱度。相對地，蘋果（AAPL-US）下跌1.29%，亞馬遜（AMZN-US）跌1.41%，主要受制於假期銷售預期下修及美國郵政（USPS）合作不確定性。晶片族群表現分歧，美光（MU-US）下跌3.21%，AMD（AMD-US）下挫0.74%，而博通（AVGO-US）與應用材料（AMAT-US）小幅收紅。

經濟面上，美國商務部延遲公布的報告顯示，9月工廠訂單僅增0.2%，低於市場預期的0.5%，同時8月數據遭下修，反映製造業仍承壓。初領失業救濟金人數降至三年新低，但部分分析認為這受感恩節假期影響，顯示勞動市場訊號仍不明朗。投資人正關注週五即將公布的個人消費支出物價指數（PCE），該數據為Fed最重視的通膨指標。

台股ADR部分普遍收低，台積電ADR（TSM-US）下跌0.85%，日月光ADR（ASX-US）跌1.56%，聯電ADR（UMC-US）微漲0.25%，顯示半導體族群仍有獲利了結壓力。

展望亞洲市場，日股受到美國降息預期激勵與日圓貶勢帶動強勢反彈。日經225指數暴漲1,163.74點、漲幅2.33%，收51,028.42點，一舉收復5萬點大關。分析指出，外資資金回流大型權值股，金融與出口股領軍上攻，市場預期日本央行將維持寬鬆立場。

相對地，南韓股市則出現漲多拉回。韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌7.79點、跌幅0.19%，收4,028.51點，為三個交易日來首度下挫。三星電子小漲0.57%，但記憶體大廠SK海力士下跌1.81%，拖累指數表現；現代汽車強勢上漲6.38%，成為撐盤主力。外匯市場上，美元兌韓元升值0.56%，報1,473.62。

美國經濟數據仍顯疲態，但市場對降息的期待支撐股市續紅，科技股走勢分歧顯示資金正進入調整階段。亞股表現分化，日股多頭氣勢強勁，韓股短線震盪，投資人將聚焦下週Fed決策結果及PCE通膨數據走向。

