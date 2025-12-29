國際／聖誕行情熄火了？美股年終開低收黑 日跌韓漲走勢分歧

財經中心／余國棟報導

大型科技股漲跌互見，Meta下跌0.69%，微軟與亞馬遜同步收低，輝達回吐部分上週漲幅，單日下跌1.21%，市場對高基期AI股短線獲利了結的心態仍濃。不過記憶體族群表現相對亮眼，美光大漲3.41%，成為科技股中少數逆勢上攻的亮點。（示意圖／PIXABAY）

市場期待已久的「聖誕行情」未能延續，美國股市在2025年最後一週開局不利，四大指數週一（29）日同步收黑，投資人轉趨保守，觀望年末資金調整與明年政策方向，全球股市氣氛出現明顯分歧。

從美股收盤表現來看，道瓊工業指數下跌249.04點，跌幅0.51%，收在48,461.93點；標準普爾500指數下挫24.2點，跌幅0.35%，收6,905.74點；那斯達克指數同步走低118.75點，跌幅0.50%，收在23,474.35點；以科技股為主的費城半導體指數也回落29.37點，跌幅0.41%，收7,178.27點。盤面呈現價值股相對抗跌、成長與AI概念股承壓的結構，顯示資金年底有回防跡象。

焦點個股方面，大型科技股漲跌互見，Meta下跌0.69%，微軟與亞馬遜同步收低，輝達回吐部分上週漲幅，單日下跌1.21%，市場對高基期AI股短線獲利了結的心態仍濃。不過記憶體族群表現相對亮眼，美光大漲3.41%，成為科技股中少數逆勢上攻的亮點。費半成分股中，博通、高通走弱，AMD小幅收高，顯示半導體族群內部分歧加劇。

市場人士指出，隨著新年假期將近，成交量明顯萎縮，加上本週經濟數據相對清淡，投資人轉而等待聯準會即將公布的12月會議紀錄，以及對2026年政策路徑的最新線索，短線指數缺乏明確方向性推力。美股期貨方面，週二盤初三大期指小幅震盪，漲跌幅皆不大，反映市場在年末時點偏向觀望，短線仍以整理格局為主，需等待假期結束後資金回流，才能觀察新一波趨勢是否成形。

亞洲股市昨日收盤則呈現不同調性。日本股市受到美國科技股走弱影響，加上半導體相關個股承壓，日經225指數週一收盤下跌0.44%，下挫223.47點，收在50,526.92點，為近三個交易日來首度收黑。不過，東證股價指數（TOPIX）逆勢小漲0.10%，連續第三個交易日走揚，並再度逼近歷史高點，顯示資金轉向傳產與價值型類股，非鐵金屬、鋼鐵與海運族群表現相對突出。

南韓股市則展現強勁走勢，KOSPI指數週一大漲2.20%，上揚90.88點，收在4,220.56點，晶片與科技股成為主要推手。今年以來韓股累計漲幅已達75%，在全球主要市場中表現名列前茅，市場普遍認為AI投資題材與科技出口回溫，是支撐韓股強勢的關鍵因素。由於南韓股市即將進入年末休市，短線資金提前卡位，也推升指數表現。

全球股市在2025年尾聲呈現「美股整理、亞股分歧」的格局。美國市場面臨高檔震盪與獲利了結壓力，日股轉為高檔震盪整理，而韓股則在資金與題材加持下相對亮眼。市場接下來的關注焦點，將落在聯準會政策訊號、2026年降息預期是否進一步明朗，以及假期後資金是否重新回流風險性資產，為新年度行情揭開序幕。

