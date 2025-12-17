國際／費半重挫近4%拖垮科技股！美光盤後上漲5% 日韓股昨逆勢反彈

財經中心／余國棟報導

道瓊工業指數下跌 228 點，收在 47,885.97 點，跌幅 0.47%；標普 500 指數下挫 78.83 點或 1.16%，收 6,721.43 點，連續第四個交易日收低；科技股壓力最重，那斯達克指數大跌 418.14 點或 1.81%，收 22,693.32 點；費城半導體指數更重挫 3.78%，收在 6,695.31 點。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（17 ）日全面走弱，科技股與半導體成為重災區，在投資人消化最新經濟數據、重新評估聯準會（Fed）利率政策走向之際，市場風險情緒明顯降溫；亞股方面，日、韓股市則在低接買盤與半導體族群支撐下呈現上漲，走出分歧表現，與美股形成明顯對比。

美股收盤部分，四大指數全數收黑。道瓊工業指數下跌 228 點，收在 47,885.97 點，跌幅 0.47%；標普 500 指數下挫 78.83 點或 1.16%，收 6,721.43 點，連續第四個交易日收低；科技股壓力最重，那斯達克指數大跌 418.14 點或 1.81%，收 22,693.32 點；費城半導體指數更重挫 3.78%，收在 6,695.31 點，顯示資金明顯撤出高本益比族群。

盤面焦點落在甲骨文（Oracle）身上，外媒報導其規模約100億美元的資料中心計畫，已失去私募股權機構 Blue Owl Capital 的資金支持，引發市場對 AI 投資交易穩定性的疑慮，甲骨文股價應聲暴跌5.40%，成為拖累科技股的重要關鍵。大型科技股普遍疲弱，Meta 下跌 1.18%、蘋果跌 1.01%、Alphabet 重挫 3.21%、微軟小跌 0.06%、亞馬遜跌 0.58%，NYSE FANG+ 指數同步承壓。

半導體族群更是全面走跌，AMD 大跌 5.29%，博通下挫 4.48%，輝達回落 3.81%，應用材料跌 4.08%，高通下跌 2.15%，美光下滑 2.93%。值得注意的是，美光盤後公布財報表現優於預期，每股盈餘 4.78 美元、營收 136.4 億美元，帶動盤後股價一度反彈逾 5%，但未能改變當日費半重挫的格局。台股 ADR 多數走弱，台積電 ADR 大跌 3.45%，日月光 ADR 跌 3.59%，顯示科技賣壓已外溢至亞股供應鏈。

市場仍緊盯通膨與就業數據對利率政策的影響。聯準會理事華勒（Chris Waller）表示，若通膨持續降溫，聯準會仍有降息空間，甚至不排除未來將利率下調2至4碼，但在關鍵數據出爐前，投資人態度明顯轉趨保守。

亞洲股市方面，日本股市昨日在半導體相關股回穩帶動下止跌反彈，日經 225 指數上漲 128.99 點，收 49,512.28 點，漲幅 0.26%，為近三個交易日首度走揚；不過東證指數（TOPIX）小跌 0.03%，顯示整體買盤仍偏保守。南韓股市表現相對強勢，KOSPI 指數大漲 1.43%，收在 4,056.41 點，三星電子勁揚 4.96%，SK 海力士上漲 3.96%，成為撐盤主力。

美股期貨盤在亞洲時段持續震盪，顯示市場短線仍難以擺脫高檔修正壓力。法人指出，在利率政策方向尚未完全明朗前，科技與半導體族群波動度恐仍偏高，資金短線可能轉向防禦型或具財報支撐的個股，投資人操作上宜留意風險控管與產業輪動節奏。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

