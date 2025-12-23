國際／輝達強漲3%、美股回魂創高在望 日韓股市跟著嗨！

財經中心／余國棟報導

儘管數據因先前政府關門而延後公布，但仍顯示美國經濟在夏季展現強勁韌性，美股週二（23 ）日在大型科技股回神與經濟數據助攻下止跌回穩，道瓊、標普與那斯達克同步收紅，標普指數寫下收盤新高，市場情緒轉趨正向，也為亞洲股市提供支撐動能。（示意圖／PIXABAY）

美國商務部經濟分析局公布第三季GDP年化成長率上修至 4.3%，不僅高於前一季的3.8%，也明顯優於市場原先預期。儘管數據因先前政府關門而延後公布，但仍顯示美國經濟在夏季展現強勁韌性，美股週二（23 ）日在大型科技股回神與經濟數據助攻下止跌回穩，道瓊、標普與那斯達克同步收紅，標普指數寫下收盤新高，市場情緒轉趨正向，也為亞洲股市提供支撐動能。

美國股市方面，投資人消化最新經濟數據後風險偏好回升。那斯達克指數收在 23,553.26 點，上漲 124.43 點、漲幅 0.53%；標普 500 指數上漲 28.43 點至 6,906.92 點，漲幅 0.41%；道瓊工業指數上揚 79.73 點，收 48,442.41 點、漲幅 0.16%。費城半導體指數同步反彈 0.51%，收在 7,181.74 點。盤面由輝達領軍的大型科技股走強，帶動指數成功收斂早盤跌幅，短天期美債價格走弱、美元同步回落，亦有利股市表現。

廣告 廣告

基本面上，特別是消費支出表現亮眼，成為支撐股市的重要力量。市場人士指出，強勁 GDP 一度讓投資人對降息時點的期待略為收斂，不過在通膨趨緩趨勢未變下，整體對未來政策轉向的看法仍偏樂觀。科技五大天王普遍走高，Meta、蘋果、微軟均小幅收漲，Alphabet 與亞馬遜漲幅相對突出，顯示資金持續回流大型權值股。半導體族群漲跌互見，輝達大漲逾 3%，成為推升那指與費半的重要推手，博通同步上漲逾2%；AMD 表現相對平淡，美光小幅收低。台股 ADR 方面，台積電 ADR 上漲約 1.25%，聯電 ADR 則小幅走弱，市場對先進製程與 AI 需求仍抱持高度期待。

美股期貨在亞洲早盤小幅走高，顯示短線偏多氛圍延續。市場同時關注通膨數據與聯準會人事與政策動向，評估 2026 年降息時程是否提前。分析師認為，只要通膨維持降溫、企業獲利未明顯下修，科技權值股仍將是支撐指數的關鍵力量。

亞洲股市方面，日本股市週二在美股回穩與日圓走升交互影響下震盪走高。日經 225 指數終場小漲 0.02%，收在 50,412.87 點，連續第三個交易日上漲；東證指數（TOPIX）表現相對亮眼，上漲 0.53% 至 3,423.25 點，市場多數類股收高，其中以空運、醫藥與其他製造類股漲勢較為突出。成交面顯示買盤並未退場，反映投資人對年底行情仍保有信心。

韓國股市同樣走揚，受惠外資與機構法人同步買盤，大型科技與造船類股領漲。KOSPI 指數上漲 0.28%，收在 4,117.32 點。統計顯示，12月以來外資已轉為淨買超，資金明顯回流半導體與汽車等權值族群，為年底行情增添動能。

美股在經濟數據與科技股帶動下回穩收紅，亞股同步受到提振。短線市場仍將圍繞通膨、利率與科技股表現震盪，但在資金面與基本面支撐下，年底風險偏好仍偏正向。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／GDP飆4.3%美股續強！台指夜盤大漲147點 台股開盤拚延續攻勢

籌碼／外資週倒貨逾1700億！記憶體這檔好慘 被倒逾18萬張

台股牛長熊短！前50強它都全包 法人默默卡位

AI熱潮退燒？最新調查曝光 台股信心跌破這數字

