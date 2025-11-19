國際／輝達財報好美股終於收紅 全球市場屏息等下一份數據！

財經中心／余國棟報導

市場焦點則全落在盤後公布財報的輝達（Nvidia），股價在盤前就先漲2.8%，盤後財報更亮眼超預期，股價聞訊大跳升，帶動科技多頭情緒回暖。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（19）日總算止住四天連跌的疲態，在聯準會偏鷹會議紀錄一度打壓市場的情況下，尾盤買盤回流，三大指數全數收高。標普500上漲24.84點、漲幅0.38%，成功終結連跌；那斯達克指數也止跌上漲，終場漲131.37點、漲0.59%；道瓊指數小漲47.03點、漲幅0.10%。市場焦點則全落在盤後公布財報的輝達（Nvidia），股價在盤前就先漲2.8%，盤後財報更亮眼超預期，股價聞訊大跳升，帶動科技多頭情緒回暖。

亞洲方面，昨日、韓股市走勢收跌。日本股市在前一天大跌超過1600點後吸引低接買盤，日經225指數19日開盤即見紅，終場卻小跌165點、跌幅0.34%，收48537點但已連續第四天走跌，市場多在靜待輝達財報。相較之下，韓國市場則受到美股先前疲弱及科技族群走跌拖累，KOSPI指數下跌0.61%、收在3,929.51點，顯示資金對高估值科技股仍偏謹慎。

回到美股盤面，觀察大型科技股漲跌更能看出市場情緒尚未完全恢復。Meta下跌1.23%、微軟跌1.35%、美光小跌1.13%，網易大跌逾4%，Netflix更重挫3.58%；反觀財報主角輝達則逆勢走強，收盤仍大漲2.85%。投資人普遍認為，在AI資本支出強勁的大背景下，只輝達財報與展望沒有踩雷，整體科技族群便有望迎來反彈契機。

而輝達確實也沒有辜負市場期待——盤後公布的第 2026 財年第三季營收達570億美元、再創歷史新高，資料中心業務年增66%仍是最大引擎。黃仁勳更直接宣布 Blackwell 平台銷量爆棚、雲端GPU全面售罄，運算需求無論在訓練端或推理端都持續加速，展望依舊是“呈指數級成長”。消息一出，市場整體氣氛迅速改善，科技期貨同步走升。

美股期貨盤在財報刺激下普遍走高，道瓊期貨、小那斯達克期貨與S&P500期貨均由平盤附近翻紅，顯示今日美股開盤有望先延續多頭力道。分析人士指出，儘管聯準會會議紀錄仍透露「偏鷹」，但投資人真正關心的是AI需求是否夠強撐住科技股，而輝達這份財報彷彿替市場打一劑強心針。

雖然短線氣氛回溫，但市場也不敢大意。最新的FedWatch顯示，投資人對於12月降息的預期明顯下滑，目前僅剩約26%，相比一個月前的94%大幅降低，反映市場仍擔心政策不確定性。再加上美國政府因延宕而累積的經濟數據，9月非農就業數據將於週四公布，而勞工統計局已取消 10月報告，尤其是11月非農就業報告被延後至12月16日發布，使得未來兩周市場高度敏感，任何數據都可能左右股市走勢。

整體而言，美股靠著輝達財報止跌，科技股有望迎來一波反彈，投資人多半保持觀望。全球市場短線看似出現曙光，但真正的方向將由後續政策與就業數據決定。

