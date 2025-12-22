國際／輝達、美光齊飆帶頭衝！費半勁揚1.1% 日韓股同步補漲

財經中心／余國棟報導

晶片股全面翻紅，美光（MU）勁揚4.01%，德儀（TXN）與AMD分別上漲1.44%、0.71%，博通（AVGO）與應用材料（AMAT）漲幅皆逾1%上下。Meta大漲2.73%，Alphabet與亞馬遜小漲，惟蘋果與微軟收跌，顯示大型科技股表現分歧。整體科技族群仍然具備多頭支撐力道。（示意圖／PIXABAY）

美股周一（22）日四大指數全數收漲，在科技股續強與AI題材回溫推升下，標普500與道瓊工業指數距離歷史高點不到1%。費城半導體指數領漲1.1%，輝達、美光等晶片股勁揚，激勵整體科技族群表現亮眼。日股與韓股昨日也在美股上揚帶動下同步上漲，日經225指數大漲895點，收復5萬點整數關卡，韓國KOSPI指數亦上漲2.1%。

周一美股開局強勁，道瓊工業指數收漲227.79點或0.47%，報48,362.68點；那斯達克指數漲121.21點或0.52%，收23,428.83點；標普500指數收在6,878.49點，上漲43.99點或0.64%；費城半導體指數則大漲77.71點、漲幅達1.10%，收7,145.57點，表現最佳。標普11大類股幾乎全線收高，反映市場資金持續回流風險性資產。

科技股成為帶動本波行情的主力，輝達（NVIDIA）股價上漲1.49%，成為標普上漲貢獻者。該公司告知中國客戶，將自明年2月農曆新年假期前開始供應中國第二階段H200晶片，市場預期此舉將進一步擴大其在AI領域的市佔與動能。

晶片股全面翻紅，美光（MU）勁揚4.01%，德儀（TXN）與AMD分別上漲1.44%、0.71%，博通（AVGO）與應用材料（AMAT）漲幅皆逾1%上下。Meta大漲2.73%，Alphabet與亞馬遜小漲，惟蘋果與微軟收跌，顯示大型科技股表現分歧。整體科技族群仍然具備多頭支撐力道。

除了AI與科技股回溫外，美股近期受到一連串利多支撐。其一是經濟數據偏向溫和，通膨趨緩、經濟成長不失動能；其二是市場對聯準會明年寬鬆政策轉向的樂觀預期；其三則是年底傳統「聖誕行情」效應。根據統計，自1950年以來，標普500在年底最後五個交易日與隔年頭兩個交易日，平均上漲約1.3%，目前這段期間已正式展開，市場氣氛相對正向。

市場波動指標VIX指數更下滑至去年12月16日以來新低，代表市場情緒偏向穩定。台系ADR也普遍收高。台積電ADR漲1.5%、聯電ADR小漲0.37%，日月光ADR漲1.25%，中華電信ADR同步走高，反映美股科技族群帶動之下，台系半導體與電子類股投資情緒亦升溫。

亞洲市場方面，日本日經225指數受到美股上漲與AI題材帶動，盤中一度飆漲逾千點，終場大漲895點、漲幅1.81%，收在50,402.39點，為12月15日以來首度收復5萬點整數關卡。TOPIX指數則漲0.64%，日本半導體與非鐵金屬類股漲幅最大。

南韓股市亦受到科技股與出口數據激勵，KOSPI指數收漲85.38點或2.1%，收在4,105.93點。韓國關稅廳公布的最新出口數據顯示，12月前20日晶片出口年增逾41%，為出口總額的27.1%，凸顯AI帶動的半導體需求強勁，成為支撐韓股上行的主要動能。

綜觀美股與亞股走勢，在科技股續強、通膨數據穩定、政策預期轉鴿以及年底「聖誕行情」氛圍帶動下，市場多頭氣氛轉濃。

