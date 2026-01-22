國際／通膨數據穩格陵蘭降溫！AI回魂Meta暴漲5% 美日韓股市同步走強

財經中心／余國棟報導

格陵蘭緊張局勢出現緩和跡象，市場避險情緒降溫，美股主要指數週四（22）日全面續揚，延續前一個交易日反彈走勢。那斯達克指數在科技股領軍下表現最為強勁，上漲近0.9%；道瓊工業指數收盤大漲逾300點；標普500指數同步上揚約0.5%，四大指數連日收紅。（示意圖／PIXABAY）

格陵蘭緊張局勢出現緩和跡象，市場避險情緒降溫，美股主要指數週四（22）日全面續揚，延續前一個交易日反彈走勢。那斯達克指數在科技股領軍下表現最為強勁，上漲近0.9%；道瓊工業指數收盤大漲逾300點；標普500指數同步上揚約0.5%，四大指數連日收紅。

科技與成長型股票仍是推升美股的重要動能，市場焦點之一的特斯拉股價續強，受惠自動駕駛與新服務布局消息，單日漲幅逾4%，成為帶動那斯達克指數走高的關鍵個股。大型科技股表現也普遍偏多，Meta大漲超過5%，微軟、Alphabet與亞馬遜同步收高，顯示資金仍持續回流AI與雲端相關題材。半導體族群方面，費城半導體指數小幅收紅，輝達、AMD維持漲勢，但博通與應用材料走勢相對震盪，顯示買盤略有分歧。

根據美國最新公布的數據顯示，通膨與就業仍維持溫和態勢，美國 2025 年第三季經濟成長表現亮眼，國內生產毛額（GDP）季增年率上修至 4.4%。美國11月個人消費支出物價（PCE）指數年増率為 2.8%，大致符合市場預期。市場普遍預期聯準會短期內將維持利率水準不變，有助於穩定資本市場信心。加上美國總統川普表示，已就格陵蘭相關議題與北約達成未來協議框架，暫緩對部分歐洲國家實施原訂2月上路的關稅措施，使先前籠罩市場的地緣政治與貿易不確定性暫時降溫。

美股期貨盤在亞洲時段開盤後延續偏多走勢，三大期指小幅上揚，顯示投資人對短線行情仍抱持審慎偏樂觀態度，市場關注焦點轉向後續企業財報表現與政策動向。金價持續飆升，週四首度突破每盎司4,900美元，來到4940美元再創歷史新高，高盛也上修對今年底金價預測，將目標價由每盎司4,900 美元調高至5,400美元。

亞洲股市方面，日本股市週四強勢表態，日經225指數終場大漲1.73%，勁揚914點，收在53,688.89點，創下6個交易日以來首度走揚，電子與出口相關族群全面回溫。東證指數同步上漲0.74%，顯示日股買氣明顯回流。市場人士指出，美股反彈與日圓匯率相對穩定，是支撐日股走強的主要因素。

韓國股市同樣表現亮眼，KOSPI指數盤中一度突破5,000點整數關卡，雖然終場回落至4,952.53點，但仍上漲0.87%，再度改寫歷史高檔區間。大型科技股領漲，反映投資人對韓國政府後續資本市場改革與政策支撐仍具期待。整體來看，在地緣政治風險暫時降溫、美股領漲的帶動下，全球股市氣氛轉趨正向，但後續仍需留意政策變數與市場震盪風險。

