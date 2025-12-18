國際／通膨降溫美光點火！美股強勢科技股狂飆 日韓股釀反彈

財經中心／余國棟報導

帶動市場情緒回溫的關鍵，在於最新出爐的美國11月通膨數據。數據顯示，11月CPI年增率為2.7%，核心CPI年增2.6%，雙雙低於市場預期；同時，初領失業金人數為22.4萬人，也略低於預估值，反映勞動市場雖有降溫跡象，但仍維持相對穩定。（示意圖／PIXABAY）

美國股市周四（18）日全面收高，最新通膨數據顯示物價壓力低於市場預期，推升聯準會（Fed）未來降息想像空間，加上記憶體大廠美光（Micron）釋出超預期財測，再度點燃人工智慧（AI）需求想像，科技股領軍上攻，四大指數同步收高。

道瓊工業指數上漲65.88點，收在47,951.85點，漲幅0.14%；標普500指數勁揚53.33點，收6,774.76點，漲幅0.79%；科技股為主的那斯達克指數大漲313.04點，收在23,006.36點，漲幅達1.38%；費城半導體指數表現最為強勢，單日大漲168.32點，收6,863.63點，漲幅高達2.51%，明顯成為盤面焦點。

帶動市場情緒回溫的關鍵，在於最新出爐的美國11月通膨數據。數據顯示，11月CPI年增率為2.7%，核心CPI年增2.6%，雙雙低於市場預期；同時，初領失業金人數為22.4萬人，也略低於預估值，反映勞動市場雖有降溫跡象，但仍維持相對穩定。根據CME FedWatch工具顯示，市場目前預期Fed在明年3月轉向偏鴿、甚至啟動降息的機率已升至58%，資金風險偏好明顯回升。

科技與AI相關族群成為資金追逐焦點。美光（MU-US）受惠AI伺服器與高頻寬記憶體需求強勁，預測本季獲利幾乎是分析師預期的兩倍，股價單日狂飆10.21%，帶動整體記憶體族群同步走揚，SanDisk與威騰電子（WDC-US）亦跟進上漲，費半指數因此強勢表態。其他半導體權值股表現同樣亮眼，輝達（NVDA-US）上漲1.87%，博通（AVGO-US）漲1.18%，應用材料（AMAT-US）上漲2.11%，AMD也收高1.49%。

大型科技股方面，NYSE FANG+指數成分股幾乎全面收紅，Meta上漲2.3%，Alphabet上漲1.93%，微軟上漲1.65%，亞馬遜勁揚2.48%，顯示市場資金仍高度集中在具成長題材的大型科技企業。台股ADR同步走揚，台積電ADR上漲2.79%，聯電與日月光ADR也同步收紅，為台股後市增添想像空間。

其他消息面上，甲骨文（Oracle）股價出現反彈，市場消化先前「星際之門（Stargate）」資料中心投資計畫引發的拋售壓力；川普媒體科技集團（DJT-US）則因宣布與核融合電力公司TAE Technologies達成全股票合併協議，交易估值逾60億美元，股價單日暴漲逾四成，成為另類話題股。

日本股市(18)日受美股前一日走跌影響，加上避險賣壓浮現，日經225指數重挫510點，收在49,001.50點，跌幅1.03%，創近三周收盤新低；東證指數（TOPIX）同步下跌0.37%，連續第三個交易日收黑。類股表現以半導體相關股最為疲弱，拖累整體盤勢。

南韓股市同樣承壓，韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌1.53%，收3,994.51點，為第四個交易日3度走跌。權值股中，三星電子小跌0.28%，記憶體大廠SK海力士小幅上漲0.18%，電池族群則波動劇烈，LGES單日重挫8.9%。匯市方面，美元兌韓元小幅升值，也對韓股形成壓力。

美股在通膨降溫與AI需求強勁雙重利多推動下強勢反彈，但亞股仍受區域資金流向與避險情緒干擾，呈現一冷一熱格局。市場後續將緊盯Fed官員談話與更多經濟數據，觀察這波由科技股帶動的反攻行情，是否有機會延續至年底。

