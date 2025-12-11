國際／道瓊創高那指與費半卻收黑！美股漲跌兩樣情 日韓開高走低

財經中心／余國棟報導

聯準會啟動本輪第三次降息雖符合市場預期，但官員釋出偏向觀望的政策訊號，使資金快速進行類股輪動。短線來看，AI 與半導體族群波動加劇，但美國經濟數據仍具韌性，道瓊與標普續創高，顯示多頭結構尚未被破壞。（示意圖／PIXABAY）

聯準會如市場預期宣布降息後，美股週四（11 ）日表現分歧，資金明顯自高估值科技股撤出，轉向可望直接受惠美國經濟擴張的傳產與循環類股，推升道瓊指數強勢改寫歷史新高。道瓊工業指數大漲 646.26 點，漲幅 1.34%，收在 48,704.01 點，創下收盤新高；標普 500 指數上漲 14.32 點或 0.21%，收 6,901 點，同步刷新歷史紀錄。不過科技股承壓，那斯達克指數下跌 60.29 點或 0.25%，收在 23,593.86 點；費城半導體指數亦下挫 56.01 點，跌幅 0.75%，反映市場對 AI 投資回收與資本支出效率的疑慮升溫。

盤面焦點落在個股表現，雲端與晶片大廠甲骨文（Oracle）重挫 10.83%，收在每股 198.85 美元，主因公司上修 2026 財年資本支出預期，引發市場質疑龐大 AI 投入短期內是否能順利轉化為營收。輝達（NVIDIA）同步回落 1.53%，收 180.96 美元，AI 概念股短線明顯降溫。相較之下，迪士尼宣布與 OpenAI 達成重大合作，股價勁揚 2.42%；Adobe 因財測優於預期，上漲逾 2%，顯示具實際獲利能見度的科技股仍獲資金青睞。製藥巨頭禮來（Eli Lilly）受惠新一代減重藥試驗數據亮眼，股價上漲 1.58%。

經濟數據方面，美國最新初領失業金人數回升至 23.6 萬人，較前週增加，但分析指出部分為假期調整因素，整體勞動市場仍維持穩健。另美國 9 月貿易赤字意外縮窄至 528 億美元，創 2020 年6月以來新低，顯示出口成長對經濟動能形成支撐。

亞洲股市部分，日本股市先盛後衰，日經 225 指數終場下跌 0.90%，收 50,148.82 點，連續第二個交易日收黑；東證指數（TOPIX）同步下跌 0.94%。市場認為，美股科技股回檔與日圓走勢波動，壓抑投資人追價意願。韓國股市同樣承壓，KOSPI 指數收跌 0.59%，收在 4,110.62 點，電子權值股表現疲弱，反映全球科技股修正壓力。

聯準會啟動本輪第三次降息雖符合市場預期，但官員釋出偏向觀望的政策訊號，使資金快速進行類股輪動。短線來看，AI 與半導體族群波動加劇，但美國經濟數據仍具韌性，道瓊與標普續創高，顯示多頭結構尚未被破壞，後續焦點將回到企業獲利表現與資本支出成效。

