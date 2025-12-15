國際／非農數據倒數！美科技股續挨刀 日韓股也撐不住

財經中心／余國棟報導

市場聚焦將公布的11月非農就業報告，以及本週接連登場的通膨與零售數據，以評估聯準會在2026年的降息空間，觀望氣氛使科技股續遭調節。從個股表現來看，科技五大巨頭多數收低。（示意圖／PIXABAY）

美股四大指數週一（15）日全面收黑，在關鍵經濟數據公布前，市場氣氛明顯轉趨保守，道瓊工業指數下跌41.49點，收在48,416.56點，跌幅0.09%；標普500指數下滑10.9點，收6,816.51點，跌0.16%；科技股壓力較重，那斯達克指數下挫137.76點，收23,057.41點，跌幅0.59%；費城半導體指數同步走弱，下跌43.16點至6,990.41點，跌幅0.61%。亞股表現，日本、南韓股市昨走勢亦不振，資金持續在科技與價值型族群間輪動。

美股方面，市場聚焦將公布的11月非農就業報告，以及本週接連登場的通膨與零售數據，以評估聯準會在2026年的降息空間，觀望氣氛使科技股續遭調節。從個股表現來看，科技五大巨頭多數收低，蘋果下跌1.50%，微軟跌0.78%，Alphabet小跌0.35%，亞馬遜下挫1.61%，僅Meta逆勢上漲0.59%。半導體族群表現分歧，AMD下跌1.52%，博通重挫5.59%，美光跌1.51%，但輝達小漲0.73%，應用材料與高通各漲0.79%、0.54%。台股ADR同步走弱，台積電ADR下跌1.47%，日月光ADR下跌1.14%，顯示美股科技回檔壓力仍在。

企業消息方面，輝達宣布收購AI軟體公司SchedMD，持續擴大人工智慧生態系投資，但短線未能扭轉科技股整體賣壓。相對之下，特斯拉逆勢大漲3.56%，收475.31美元，市場關注其無人駕駛計程車（Robotaxi）測試進度。家用機器人廠iRobot則因聲請破產保護，股價單日暴跌逾七成，凸顯高利率環境下，體質不佳企業承壓加劇。

亞股方面，日本股市受美國科技股回檔影響，日經225指數昨下跌668點，收50,168.11點，跌幅1.31%，AI相關個股賣壓沉重；不過東證指數（TOPIX）逆勢上漲0.22%，收3,431.47點，續創歷史新高，顯示資金轉向金融、傳產等價值型族群。南韓股市則因AI泡沫疑慮與監管消息影響，KOSPI指數下跌1.84%，收4,090.59點，科技權值股表現疲弱。

市場仍在消化即將公布的就業與通膨數據，以及聯準會人事動向與政策訊號。在數據揭曉前，全球股市短線恐持續高檔震盪，資金操作趨於保守。

