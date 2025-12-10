國際／鮑威爾釋鴿聲美股齊揚！美降息購債雙利多 日韓股迎利多

財經中心／余國棟報導

聯準會（Fed）今年第三度降息，主席鮑威爾指出，關稅帶來的通膨效應屬暫時現象，經濟基調仍穩健，未來若經濟數據支持，仍有空間進一步調整政策。市場解讀此舉為「鷹中帶鴿」，美股週三（10）日歡欣大漲，債市同步走強，標普500再度逼近歷史新高。（示意圖／PIXABAY）

聯準會（Fed）今年第三度降息，將基準利率下調1碼至3.5%至3.75%區間，並宣布12月起每月購進約400億美元短期國債。主席鮑威爾指出，關稅帶來的通膨效應屬暫時現象，經濟基調仍穩健，未來若經濟數據支持，仍有空間進一步調整政策。市場解讀此舉為「鷹中帶鴿」，美股週三（10）日歡欣大漲，債市同步走強，標普500再度逼近歷史新高。

美股收盤四大指數全面收紅，道瓊指數暴漲497點、收48,057點，漲幅1.05%；標普500上漲46點、漲0.67%，收6,886點；那斯達克指數漲77點、漲0.33%，收23,654點；費城半導體指數更勁揚1.29%，報7,467點。10年期美債殖利率下滑4個基點至4.139%，資金回流風險資產，推升科技與金融股雙雙走高。

廣告 廣告

在個股表現方面，半導體族群領漲全場，美光（MU）跳漲4.47%，報263.71美元；邁威爾（MRVL）勁揚4.02%；網路儲存設備商NetApp漲1.78%。不過，重量級科技股漲跌互見，微軟（MSFT）下挫2.74%、Meta（META）跌1.04%、Nvidia（NVDA）小跌0.64%、Netflix（NFLX）重挫4.14%，反映部分獲利了結賣壓。整體來看，AI晶片與記憶體族群撐起科技板塊動能。

美聯準會除降息外，亦啟動短債購買計畫，初期規模達每月400億美元，以緩解短期資金市場壓力。鮑威爾表示，購債將持續數月維持水準，再視市場情況調整節奏。市場普遍認為，該政策意味Fed正為明年經濟放緩預作準備，也被視為對金融流動性的預防性補強。此舉讓債券價格上漲、殖利率下滑，科技及房地產等利率敏感族群同步受惠。

國際市場方面，亞洲股市週三(10)日表現分歧。日本日經225指數早盤在日圓走貶助攻下，一度突破51,000點大關，但午後因投資人靜待FOMC會議結果，獲利了結賣壓湧現，最終下跌52點或0.10%，收50,602點，結束連三漲。東證指數（TOPIX）則小漲0.12%，連續第三個交易日收高，顯示資金對日本景氣信心仍在。韓股方面，受美利率決策不確定性影響，首爾綜合股價指數（KOSPI）收跌8.55點或0.21%，報4,135點。韓國統計局數據顯示，11月製造業就業續降、青年失業攀升，壓抑市場氣氛。

市場焦點投資人將評估降息後，通膨與經濟動能的變化。法人指出，Fed的「溫和降息+購債」組合為股市注入信心，預料年底前仍偏多震盪，但短線漲多後不排除震盪整理。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／Fed三度降息釋鴿聲激勵！台積電今除息5元 台股有望挑戰新高

盤後籌碼／台股站上28400點！外資大買196億 它僅被敲逾7千張就漲停

電力、航太竄升新主流！這2檔買氣狂升 半年暴增近5萬人

重度失智佔比近18%！數百萬元照護費用 它幫你打好底

