國際／12月降息機率飆至近9成！科技股回神 日韓股市漲勢續延

美股週二（2）日收盤全面走高，科技股買盤強勢回溫，市場押注聯準會（Fed）本月降息的預期升溫，資金重返成長型標的。比特幣一度暴漲逾7%，重返9萬美元大關，激勵加密貨幣概念股與AI族群同步反彈。道瓊指數收漲185.13點，報47,474.46點；標普500指數漲16.74點，至6,829.37點；那斯達克指數揚升137.75點，收23,413.67點；費城半導體指數上漲128.94點、漲幅1.84%，報7,149.47點。

市場聚焦聯準會12月會議動向，市場預期Fed在12月9日至10日會議降息1碼的機率已攀升至86%。多名官員近來發表偏鴿言論，加上美國製造業數據疲軟、通膨壓力放緩，強化了降息預期。美銀報告指出，聯準會除12月將降息1碼外，明年6月與7月也可能再各降息一次，終端利率區間可望降至3%至3.25%。

消息面上，美國財報季傳來捷報。軟體公司MongoDB（MDB-US）公布優於市場預期的第三季財報，並上修全年展望，股價暴漲逾22%；半導體廠Marvell（MRVL-US）傳出洽談收購新創公司Celestial AI，股價應聲上漲1.96%；戴爾科技（DELL-US）受到創辦人宣布慈善捐贈62.5億美元激勵，帶動股價同步走揚。波音（BA-US）則勁升10%，公司預期2026年自由現金流將轉正，並取得美國海軍1.044億美元軍機顯示設備合約，提振市場信心。

AI與雲端族群也重新獲得買盤青睞。輝達（NVDA-US）收漲0.86%，微軟（MSFT-US）上漲0.67%，Meta（META-US）上揚0.97%，蘋果（AAPL-US）則小漲1.11%。蘋果供應鏈受到IDC報告激勵，市場看好iPhone 17系列將帶動2025年出貨量創高，顯示智慧手機需求有望再現高峰。

比特幣重返9萬美元的消息帶動相關加密資產股同步回神。MicroStrategy（MSTR-US）與Coinbase（COIN-US）齊揚，市場風險偏好明顯回升。分析師指出，隨著降息預期與加密資產回穩，美股風險情緒短線可望持續改善。

另一方面，日本與韓國股市週二同步收紅。日本央行總裁植田和男暗示本月可能升息，令市場一度震盪，但尾盤買盤回流，日經225指數微漲0.17點，收49,303.45點，東證指數上漲0.08%，收3,341.06點。韓國股市則在晶片與電氣設備族群領漲下強彈，KOSPI指數勁揚1.9%，收3,994.93點。韓國財政部數據顯示，今年電氣設備出口創新高，1至11月出口金額達71.3億美元、年增11.3%，AI與資料中心需求成長成為主要推手。

