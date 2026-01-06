國際／AI 狂潮再點火！道瓊標普寫新高 日韓股市也同步大漲

財經中心／余國棟報導

美股週二（6）日全面走揚，道瓊工業指數與標普 500 指數，同步改寫歷史收盤新高，其中道瓊更首度站上 49,000 點整數關卡，市場風險偏好明顯升溫，也進一步激勵亞洲股市表現，日、韓股市昨日同步大漲，延續全球股市的多頭氣氛。（示意圖／PIXABAY）

在人工智慧（AI）題材持續發酵帶動下，科技股再度成為市場主角，美股週二（6）日全面走揚，道瓊工業指數與標普 500 指數，同步改寫歷史收盤新高，其中道瓊更首度站上 49,000 點整數關卡，市場風險偏好明顯升溫，也進一步激勵亞洲股市表現，日、韓股市昨日同步大漲，延續全球股市的多頭氣氛。

從美股收盤來看，道瓊工業指數上漲 484.9 點、漲幅約 1%，收在 49,462.08 點，創下歷史新高紀錄；標普 500 指數上漲 42.77 點或 0.62%，收在 6,944.82 點，同樣刷新收盤新高；那斯達克指數則上漲 148.06 點、漲幅 0.63%，收在 23,543.88 點，距離前波高點僅一步之遙。費城半導體指數表現最為強勢，單日大漲 2.75%，反映資金持續湧入 AI 與半導體族群。

AI 與高效能運算相關類股，仍是推升指數的關鍵動能。儘管輝達股價小幅回檔，下跌 0.47% 至 187.24 美元，但市場並未解讀為轉空訊號，反而視為高檔震盪整理。相較之下，記憶體族群表現亮眼，美光股價大漲逾 10%，創下波段新高，顯示 AI 晶片需求外溢效應正快速擴散至記憶體與儲存領域，SanDisk、威騰電子等相關個股同步走高，成為盤面資金追逐焦點。

大型科技股方面，微軟股價上漲約 1.2%，延續 AI 應用商業化的想像空間；Meta 小幅收紅，股價維持在高檔整理區；特斯拉則因自駕與 AI 相關布局受到市場重新評價，股價大幅震盪後收跌逾 4%，成為少數拖累科技板塊表現的個股之一。整體而言，美股資金結構仍呈現「AI 主線不變、個股高檔輪動」的特徵。

貴金屬延續漲勢，顯示部分資金仍保留避險配置；美國 10 年期公債殖利率小幅走高，美元指數同步轉強，市場對後續經濟數據與聯準會政策走向保持高度關注。市場焦點也逐漸轉向即將公布的美國非農就業報告，該數據被視為評估今年降息節奏的重要參考。

亞洲股市方面，日本股市昨日表現強勁，受惠美股創高與半導體族群走揚，日經 225 指數終場上漲 1.32%，大漲 685.28 點，收在 52,518.08 點，連續第二個交易日改寫歷史收盤新高；東證指數（TOPIX）同步上漲 1.75%，收在 3,538.44 點，史上首度站上 3,500 點大關，盤面呈現普漲格局，僅少數防禦型類股小幅回檔。

韓國股市同樣延續多頭氣勢，綜合股價指數（KOSPI）上漲 1.52%，收在 4,525.48 點，再創歷史新高，科技與電子權值股成為主要推手。市場也關注韓國金融監管單位公布的保險業資本適足率數據，金融體系體質相對穩健，進一步穩定投資人信心。

美股期貨盤在亞洲時段開盤後維持高檔震盪，短線多頭氣氛尚未退燒，但指數位階已高，市場對消息面的敏感度明顯提高。分析人士認為，在 AI 長線趨勢未變的前提下，短線走勢仍可能隨經濟數據與利率預期震盪加劇，投資人操作上需留意高檔波動風險，避免過度追價。

