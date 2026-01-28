國際／Fed沒動利率！偏鷹訊號曝光標普創高拉回 華爾街開始怕了？

財經中心／余國棟報導

道瓊工業指數表現相對穩健，小漲12.19點、漲幅0.02%，收在49,015.60點；那斯達克指數則受科技股漲跌互見影響，上漲40.35點、漲幅0.17%，收23,857.45點，連續第六個交易日收紅。費城半導體指數成為盤面亮點，大漲189.56點、漲幅2.34%，收在8,306.74點，顯示資金持續回流AI與半導體族群。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（28）日走勢震盪，三大指數漲跌互見。標普500指數盤中一度首度升破7000點整數關卡，寫下歷史新里程碑，但隨著聯準會（Fed）會後宣布利率維持不變，並上修對美國經濟成長的評估，市場解讀偏向「利率將維持高檔更久」，引發獲利了結賣壓，標普終場小跌0.01%，收在6,978.03點，距離歷史高點僅一步之遙。

道瓊工業指數表現相對穩健，小漲12.19點、漲幅0.02%，收在49,015.60點；那斯達克指數則受科技股漲跌互見影響，上漲40.35點、漲幅0.17%，收23,857.45點，連續第六個交易日收紅。費城半導體指數成為盤面亮點，大漲189.56點、漲幅2.34%，收在8,306.74點，顯示資金持續回流AI與半導體族群。

聯準會本次以10比2的表決結果，維持基準利率在3.5%至3.75%區間不變，符合市場預期。主席鮑威爾會後表示，近期通膨預期仍相對穩定，政策立場將依經濟數據調整，未釋出明確降息時程。市場人士解讀，Fed態度偏中性偏鷹，也讓股市在創高之際缺乏進一步上攻動能。

從類股表現來看，科技股漲跌分歧。NYSE FANG+指數成分股中，Alphabet小漲0.44%、微軟上漲0.22%，但Meta下跌0.63%、蘋果跌0.71%、亞馬遜回落0.68%。半導體族群則明顯轉強，輝達上漲1.59%、應用材料漲1.21%，美光更大漲6.10%，帶動費半指數強彈。

特斯拉盤後股價上漲逾3%，受惠第四季財報優於市場預期，並釋出人形機器人Optimus有望於今年底前進入量產階段的利多，提振投資人信心。相較之下，微軟財報公布後盤後股價一度重挫逾5%，市場憂心雲端運算業務成長動能放緩。Meta則因第四季財報亮眼，並宣布2026年將投入高達1,350億美元於AI基礎建設，盤後股價勁揚逾8%。

啟發投顧容逸燊分析師認為，美股雖早盤指數一度創高，不過投資人等待盤後科技股財報、聯準會宣布1月暫停降息，盤勢缺乏進一步利多消息之下，標普最終以震盪持平收場。因傳出中國政府允許採購輝達H200 晶片、另傳輝達與蘋果有意將部分晶片生產交由 Intel代工，加上記憶體族群續受利多氣氛驅動，令半導體族群強勁漲超2%，今晨微軟及meta公布財報雖股價反應不同，meta盤後大漲10%微軟則下挫5%，但都表示將再大手筆增加AI資本支出，特斯拉汽車銷量依舊不佳，但投資人較關心機器人及自動駕駛進度，盤後股價仍上漲3%。

亞洲股市方面，日本股市週三走勢震盪。日圓升值創下近三個月新高，一度壓抑出口相關類股表現，日經225指數早盤開低後，在半導體族群反彈帶動下翻紅，終場小漲0.05%、收53,358.71點，連續第二個交易日收高；不過東證指數（TOPIX）下跌0.79%，反映中小型股表現相對疲弱。

韓國股市則表現亮眼，受惠半導體、汽車與生技類股齊揚，KOSPI指數收盤上漲1.69%，大漲85.96點至5,170.81點，再創歷史新高。市場解讀，美國總統川普週二表示，其政府會與南韓「談出某種結果」，為首爾與華盛頓之間，就解決再度升溫的貿易緊張局勢展開談判帶來希望。美國與南韓在貿易的樂觀預期，成為推升韓股的重要動能。

整體來看，Fed按兵不動雖未對市場投下震撼彈，但「利率高檔時間拉長」的訊號，讓美股在創高區震盪加劇。短線焦點將轉向科技巨頭後續財報與展望，以及通膨與就業數據表現，成為左右美股與亞洲股市走向的關鍵變數。

