國際2T經典老車嘉年華登場 近千輛經典名車齊聚高雄

第三屆「國際2T經典老車嘉年華」於廿、廿一日兩天在高雄夢時代正前廣場盛大登場，由社團法人臺灣二行程機車文化永續協會主辦，一連兩天集結近千輛橫跨不同年代與車型的經典汽、機車，打造規模罕見的戶外「經典車時光廊道」，呈現汽機車文化的歷史脈絡與工藝之美。(見圖)

主辦單位今(廿一)日說明，本屆活動展出內容多元，涵蓋經典汽車、經典機車、二行程老車、手工改裝車及重型機車，並首度納入市售新車展示與試乘體驗，串聯「過去、現在與未來」的車輛演進；現場同時規劃美食市集、文創市集與車類部品市集，讓民眾在賞車之餘，也能享受結合生活風格與休閒體驗的城市嘉年華。

該活動吸引多個國際與國內知名品牌參與，包括義大利Lambretta、MV Agusta、Aprilia，英國Triumph，德國BMW及日本SUZUKI等品牌齊聚一堂，展現經典設計與現代工藝交融的魅力；今年也全面升級歷年深受車友喜愛的比慢競賽、技術挑戰賽、拆輪胎競賽與選美比賽，提升競賽規模與觀賞性，吸引各地車友熱情參與。

高市府觀光局高閔琳局長表示，國際2T經典老車嘉年華不僅承載不同世代的共同回憶，也展現城市生活美學與創意能量，該活動吸引海內外車友與民眾齊聚高雄，結合賞車、市集與周邊消費，有效帶動觀光人潮並活絡地方商圈，展現高雄以主題活動推動城市觀光與永續發展的成果。

主辦單位理事長呂志賢指出，該活動不僅是老車展示，更希望透過2T文化的推廣，讓民眾理解經典車款背後的設計理念與文化價值。他強調，透過正確的保養與使用觀念，老車同樣能兼顧文化傳承與環境友善，協會也持續打造「共享、共好」的平台，促進不同車種與世代間的交流。

本屆嘉年華亦吸引來自香港、印尼及全台各地的車隊參與，展現經典汽機車文化的國際交流能量；活動並規劃老車故事分享會及孩童滑步車競賽，結合文創、美食與多項經典競賽內容，打造適合親子共遊的城市型活動。

活動期間同步響應環保永續理念，民眾自備環保杯或餐盒至市集消費，可享折抵或加量優惠，落實友善環境行動。主辦單位強調，期盼透過經典車文化的推廣，讓更多民眾在城市中感受傳承、創意與永續並行的生活風景。

今日仍有精彩活動持續進行，歡迎全台車迷與民眾前往高雄夢時代前廣場，共同感受國際2T經典老車嘉年華的熱情與魅力。