「國際AI商用技能標準助攻台灣國家隊」跨域專業人才落地台灣接軌全球

為展現國際專業職能驗證制度在台深耕的重要成果 「ISO/IEC 17024 國際職能驗證聯盟大會暨國際專業人員授證典禮」，於政大公企中心舉行，主辦單位 IQCS 友意國際驗證股份有限公司，長期致力於推動符合 ISO/IEC 17024 國際人員驗證標準之專業證照制度，在台灣落地執行多項跨域國際職能檢證項目，涵蓋健康管理、銀髮抗衰老、私人教練、人格發展、生命教練、ESG 永續發展、AI 人工智慧，以及無人機飛行與維修技術等關鍵領域。IQCS 透過嚴謹的能力標準建構、評鑑流程與持續教育機制，不僅建立專業人才能力的可量化依據，更為台灣專業職能檢定制度帶來國際化、制度化與產業對標的實質貢獻，協助本地人才取得具全球信賴度的專業身分認證。

廣告 廣告

在人才培育端，亞威AI智能商務應用管理學院陳志寬院長表示，近兩年積極投入 AI 人工智慧專業人才養成工程，已在台建立百人以上的 AI 國家隊師資群，形成橫跨教育、產業與技術應用的教學與顧問能量體系。亞威AI學院教務長黃頌揚說明，亞威持續對接政府公部門產業人才政策與企業轉型需求，參與並推動包括教育部、數位發展部、經濟部、文化部、勞動局、各地方縣市青年局/產發局等單位相關培訓與輔導計畫，內容涵蓋 AI 應用導入、數位轉型實作、產業流程AI自動優化及跨域創新應用等面向，完成百工百業AI落地的數位轉型2.0目標。

學院執行長張楷文進一步提到，透過專業技術與跨領域整合，亞威AI學院藉由導入國際證照體系之系統化培訓與檢核標準，讓台灣 AI 與數位技術人才在能力模型、評量制度與專業身分認定上與國際接軌，為企業與產業提供具全球流通性的專業人力基礎及公信標準、同時強調，亞威的優勢在於完整的生態系統：「我們擁有百人以上的AI國家隊師資、遍及各行各業的就業網絡、以及完整堅實的課後助教支持，這意味著學員所獲得的不僅是知識，更是進入一個全球認可的人才生態圈。」

全球AI競爭的序幕已然拉開，台灣有潛力成為全球AI人才的重要供應基地，前提是，我們必須快速培育出足夠的專業人才，在2023年亞威AI學院率先推出AI商務系統教育，就是為了幫助每一個人抓住這個歷史機遇，不僅是為了不被時代淘汰，更是為了在全球舞台上，展現台灣的關鍵實力。

亞威AI資訊長周應熹在會中說到，

在科技與新創圈的十年間，見證了從網際網路、區塊鏈到無人機的無數技術浪潮，但這一次截然不同，「AI不只是技術革新，而是全球經濟秩序重塑的開始。」他指出，全球頂尖企業如Google、Microsoft及OpenAI皆在積極延攬AI人才，而台灣正處於機遇與挑戰並存的關鍵時刻，「我們擁有世界級的製造實力、政府的強力支持與龐大的企業轉型需求，但我們最缺的，是懂AI、能用AI、且被全球認可的專業人才。」

而國際認可的ISO證照，正是填補此缺口的關鍵，這不只是一張國際證照，「它代表台灣的AI人才，能用國際統一的標準證明自身價值，是一張通往世界的『AI全球通行證』。今年會以AI技術為核心，結合AI agent技能教育，開展OPC(One person company)所需課程，並計劃結合亞太區域AI團隊，共同舉辦亞太區AI技能競賽，藉由競賽交流引導技能培訓，期望能讓台灣AI產業之軟硬實力被世界看見。

當天有獲頒證策略合作學院的亞太青年學院聯盟理事長房福慶更興奮地表示，我們長期關注台灣青年的國際競爭力，藉由ISO國際標準認證，未來會銜接更多台灣大學院所的聯繫推動，辦理院校系所之通識課程及育成中心輔導，從產學銜接出發，立足台灣教育放眼國際商務，協助台灣青年學子的創意及視野，開拓更寬廣的國際教育落地！

展望未來，台灣政府亦持續將 AI 人才培育與 國際技能證照制度落實於產業列為重要發展方向，透過專業人才依循 IQCS/ISO 國際規格進行能力驗證與制度對標，台灣正逐步建立符合全球標準的人才供應鏈體系。

此一方向亦呼應國家層級對 AI 發展的長期規劃目標—在2040年前培養 50萬名 AI 多元專業人才，不僅強化產業數位轉型動能，更厚實台灣在全球競爭中的關鍵「軟實力」，為科技時代的產業升級與國際合作奠定堅實的人才基礎。

照片提供：亞威AI智能商務應用管理學院

照片說明：經濟部與數位發展部協同亞威AI學院共同培育出的台灣AI國家隊。