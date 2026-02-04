「國際AI商用技能標準助攻台灣國家隊」跨域專業人才落地台灣接軌全球
為展現國際專業職能驗證制度在台深耕的重要成果 「ISO/IEC 17024 國際職能驗證聯盟大會暨國際專業人員授證典禮」，於政大公企中心舉行，主辦單位 IQCS 友意國際驗證股份有限公司，長期致力於推動符合 ISO/IEC 17024 國際人員驗證標準之專業證照制度，在台灣落地執行多項跨域國際職能檢證項目，涵蓋健康管理、銀髮抗衰老、私人教練、人格發展、生命教練、ESG 永續發展、AI 人工智慧，以及無人機飛行與維修技術等關鍵領域。IQCS 透過嚴謹的能力標準建構、評鑑流程與持續教育機制，不僅建立專業人才能力的可量化依據，更為台灣專業職能檢定制度帶來國際化、制度化與產業對標的實質貢獻，協助本地人才取得具全球信賴度的專業身分認證。
在人才培育端，亞威AI智能商務應用管理學院陳志寬院長表示，近兩年積極投入 AI 人工智慧專業人才養成工程，已在台建立百人以上的 AI 國家隊師資群，形成橫跨教育、產業與技術應用的教學與顧問能量體系。亞威AI學院教務長黃頌揚說明，亞威持續對接政府公部門產業人才政策與企業轉型需求，參與並推動包括教育部、數位發展部、經濟部、文化部、勞動局、各地方縣市青年局/產發局等單位相關培訓與輔導計畫，內容涵蓋 AI 應用導入、數位轉型實作、產業流程AI自動優化及跨域創新應用等面向，完成百工百業AI落地的數位轉型2.0目標。
學院執行長張楷文進一步提到，透過專業技術與跨領域整合，亞威AI學院藉由導入國際證照體系之系統化培訓與檢核標準，讓台灣 AI 與數位技術人才在能力模型、評量制度與專業身分認定上與國際接軌，為企業與產業提供具全球流通性的專業人力基礎及公信標準、同時強調，亞威的優勢在於完整的生態系統：「我們擁有百人以上的AI國家隊師資、遍及各行各業的就業網絡、以及完整堅實的課後助教支持，這意味著學員所獲得的不僅是知識，更是進入一個全球認可的人才生態圈。」
全球AI競爭的序幕已然拉開，台灣有潛力成為全球AI人才的重要供應基地，前提是，我們必須快速培育出足夠的專業人才，在2023年亞威AI學院率先推出AI商務系統教育，就是為了幫助每一個人抓住這個歷史機遇，不僅是為了不被時代淘汰，更是為了在全球舞台上，展現台灣的關鍵實力。
亞威AI資訊長周應熹在會中說到，
在科技與新創圈的十年間，見證了從網際網路、區塊鏈到無人機的無數技術浪潮，但這一次截然不同，「AI不只是技術革新，而是全球經濟秩序重塑的開始。」他指出，全球頂尖企業如Google、Microsoft及OpenAI皆在積極延攬AI人才，而台灣正處於機遇與挑戰並存的關鍵時刻，「我們擁有世界級的製造實力、政府的強力支持與龐大的企業轉型需求，但我們最缺的，是懂AI、能用AI、且被全球認可的專業人才。」
而國際認可的ISO證照，正是填補此缺口的關鍵，這不只是一張國際證照，「它代表台灣的AI人才，能用國際統一的標準證明自身價值，是一張通往世界的『AI全球通行證』。今年會以AI技術為核心，結合AI agent技能教育，開展OPC(One person company)所需課程，並計劃結合亞太區域AI團隊，共同舉辦亞太區AI技能競賽，藉由競賽交流引導技能培訓，期望能讓台灣AI產業之軟硬實力被世界看見。
當天有獲頒證策略合作學院的亞太青年學院聯盟理事長房福慶更興奮地表示，我們長期關注台灣青年的國際競爭力，藉由ISO國際標準認證，未來會銜接更多台灣大學院所的聯繫推動，辦理院校系所之通識課程及育成中心輔導，從產學銜接出發，立足台灣教育放眼國際商務，協助台灣青年學子的創意及視野，開拓更寬廣的國際教育落地！
展望未來，台灣政府亦持續將 AI 人才培育與 國際技能證照制度落實於產業列為重要發展方向，透過專業人才依循 IQCS/ISO 國際規格進行能力驗證與制度對標，台灣正逐步建立符合全球標準的人才供應鏈體系。
此一方向亦呼應國家層級對 AI 發展的長期規劃目標—在2040年前培養 50萬名 AI 多元專業人才，不僅強化產業數位轉型動能，更厚實台灣在全球競爭中的關鍵「軟實力」，為科技時代的產業升級與國際合作奠定堅實的人才基礎。
照片提供：亞威AI智能商務應用管理學院
照片說明：經濟部與數位發展部協同亞威AI學院共同培育出的台灣AI國家隊。
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
立春財運大洗牌！屬羊心定財會穩 屬雞會有大進帳
今（4）日是24節氣中第一個節氣「立春」，是一年真正啟動的分水嶺；而天王星順行，則象徵停滯已久的局勢重新轉動。當這兩股能量同時出現，代表「舊規則正在鬆動，新財路開始浮現」。這不只是努力就有收穫的時期，更是敢不敢換打法、敢不敢走不同路線的關鍵點。有人會突然找到更聰明的賺錢方式，有人會發現過去卡關的財務問題終於出現出口。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...