國際NGO深入COP30現場！STUF公布國際觀察與UNEP行前重點

圖▲前副總統陳建仁對全球永續議題與跨國合作的高度重視。(圖/世台聯合基金會提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

STUF United Fund 世台聯合基金會於2025年12月2日在台北格萊天漾大飯店舉辦「STUF COP30：國際NGO洞察× UNEP行前發表會」，以國際 NGO視角分享COP30期間觀察到的氣候治理趨勢、永續行動重點與跨國合作新動能，同時發布即將前往肯亞奈洛比參與聯合國環境規劃署(UNEP)會議行前規劃。活動聚集產官學界、NGO 與永續領域夥伴，現場出席貴賓包括世台聯合基金會執行長林鋕銘、前副總統陳建仁、台大公共政策與法律研究中心主任林子倫等，共同展現各界對全球永續議題與跨國合作的高度重視。

圖▲STUF國際永續布局，包括跨國NGO協作、青年永續行動平台建置、亞太區跨國倡議網絡等多項推動方向。

此次會議分享STUF United Fund團隊於2025年11月前往巴西貝倫參與 COP30 的第一手國際 NGO 觀察，內容涵蓋全球氣候治理焦點、生物多樣性、能源轉型、氣候金融、脆弱國家合作機制與永續行動策略等議題。並由國際夥伴分享 COP30 現場跨國 NGO、企業與政策決策者之間的合作動態及其對未來政策方向的可能影響。

活動同步發布「UNEP 行前說明」，介紹於12月登場的 UNEP年度大會之核心議題、全球環境治理新趨勢、STUF參與規劃與跨國合作方向，並分享台灣NGO與國際環境組織合作的最新進展，加強亞太區域在全球永續議程中的連結與影響力。

會中亦介紹STUF國際永續布局，包括跨國NGO協作、青年永續行動平台建置、亞太區跨國倡議網絡等多項推動方向，展現台灣 NGO在國際永續治理中的積極參與。

圖▲STUF COP30：國際NGO洞察× UNEP行前發表會。

活動最後以媒體互動與現場交流茶會劃下句點，吸引產官學界、NGO與企業永續代表互動交流，討論COP30趨勢下的跨國合作機會、永續治理技術、企業ESG實務與NGO夥伴網絡串連等議題，促進更多跨界合作可能。

STUF United Fund 表示，未來將持續推動國際永續合作深度化，透過跨國平台、專業交流與國際網絡連結，協助台灣組織及企業掌握全球永續發展趨勢，提升台灣在國際永續領域能見度與影響力。