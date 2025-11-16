國難當前爽收回扣！澤倫斯基「國王人馬」深陷貪腐風暴，烏克蘭政府面臨空前危機
正當烏克蘭為生存而戰、人民每日忍受俄軍轟炸與輪流停電的此刻，一場席捲基輔政壇的貪腐風暴，卻重創了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的戰時領導。這起國王人馬的醜聞不僅涉及多位澤倫斯基最親密的盟友，也意味著那些本應用於保護能源設施、抵禦俄羅斯飛彈攻擊的救命錢，可能大部分流入了私人口袋。從堆滿現金的行李袋、豪宅裡閃著金光的馬桶，到官員們討論洗錢策略的祕密錄音，都引爆了烏克蘭人民的滔天怒火，也讓澤倫斯基面臨上任以來最嚴峻的信任危機。
這場風暴的核心，來自烏克蘭國家反腐敗局（NABU）與特別反腐敗檢察官辦公室（SAPO）聯手執行的一項長達15個月、代號為「邁達斯行動」（Operation Midas）的調查。英國《金融時報》指出，調查人員透過超過1000小時的監聽，以及超過70次的搜索行動，揭開了由澤倫斯基親信及政府高官涉案的龐大犯罪組織黑幕。該組織涉嫌系統性操控烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的合約，強迫供應商支付合約價值10%至15%的回扣。
根據NABU的說法，這些不法資金總額高達1億美元左右，最終都流向位於基輔的秘密辦公室，一個專門清洗黑錢的「洗衣房」。更令烏克蘭人民無法容忍的是，部分回扣甚至來自於那些旨在保護變電站、抵禦俄羅斯無人機和飛彈襲擊的防禦工程合約。當百姓在黑暗與寒冷中掙扎時，理應保家衛國的資金，卻可能變成了某些政客或高官中飽私囊的肥肉，《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）更以頭條標題「總統的朋友如何在戰時掠奪國家」報導此事，引爆公眾的憤怒與背叛感。
圍繞澤倫斯基的「核心圈人士」紛紛落馬
隨著調查細節的公佈，至少已有五名嫌疑人遭到拘留，更多與澤倫斯基權力核心緊密相關的人物，也一一浮出水面。其中最引人注目的莫過於季穆爾·明迪奇（Timur Mindich）。這名46歲的商人不僅是澤倫斯基的多年好友，更是總統發跡前共同創辦的「95街區」（Kvartal 95）娛樂製作公司的合伙人。調查人員指控，明迪奇是整個貪腐計劃的「共同組織者」，那個價值1億美元的「洗衣房」就在他的辦公室運作。NABU的探員阿巴庫莫夫（Oleksandr Abakumov）更透露，明迪奇在調查行動展開前幾小時就已收到風聲，隨即迅速逃往以色列。至於是誰向他通風報信，已成為NABU的追查重點。
明迪奇在烏克蘭政商界的角色極為關鍵，他曾是寡頭科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）的商業夥伴，正是明迪奇將當年的喜劇演員介紹給了這位媒體大亨。科洛莫伊斯基後來資助了澤倫斯基2019年的總統競選，助其成功登上大位。不過科洛莫伊斯基因挪用公款與詐欺指控，2023年被捕後至今仍在獄中候審。昔日的「造王者」明迪奇，如今也成了動搖王座的貪腐案核心。
根據《政客》（Politico）報導，除了明迪奇，NABU的監聽錄音還揭露了其他幾位重量級人物：包括烏克蘭前能源部長與司法部長加盧申科（German Galushchenko），檢方指控他協助明迪奇的洗錢計劃，醜聞爆發後，他已被暫停職務；曾任烏克蘭副總理的切爾尼紹夫（Oleksiy Chernyshov），這位澤倫斯基盟友被控非法致富，涉嫌透過洗錢網路收受約120萬美元及近10萬歐元的現金；加盧申科擔任能源部長時的前顧問、曾任國家財產基金（State Property Fund）副主管的米羅紐克（Ihor Myroniuk）；烏克蘭國家核電公司安全部門前負責人巴索夫（Dmytro Basov）。
遲疑的斷腕：澤倫斯基的政治豪賭
面對這場直衝總統府而來的政治海嘯，澤倫斯基的反應卻顯得遲緩而猶豫。整起醜聞在11月10日正式爆發，烏克蘭反腐敗機構宣布了澤連斯基親信涉及貪腐的調查結果與大量證據。不過澤倫斯基當晚僅發表支持調查的原則性談話，並未採取任何具體行動，直到12日才宣佈暫停司法部長加盧申科的職務，但此舉立即被輿論批評為「軟弱無力」。
著名反腐活動家維塔利·沙布寧（Vitaliy Shabunin）尖銳質問：「僅僅是暫時停職，甚至不是解雇……這會是一個真正毫不知情的總統該有的反應嗎？」
在巨大的輿論壓力下，澤倫斯基的態度才出現180度的轉變，正式要求司法部長加盧申科與現任能源部長赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）辭職，並將兩人從國家安全委員會除名，並且宣佈對包括明迪奇在內的兩名涉案商人實施制裁。澤倫斯基在對全國聲明中試圖與醜聞切割：「現在烏克蘭的每一個人都處境艱難，經歷停電、俄羅斯的襲擊等各種損失。能源領域仍然存在舞弊現象絕對不正常……現在我們所有人都需要保護烏克蘭。」
對於許多觀察家而言，澤倫斯基的「斷腕」已經太慢。基輔的反腐敗行動中心（Anti-Corruption Action Center）執行董事達里婭·卡列紐克（Daria Kaleniuk）直言，澤倫斯基處理這場危機的手段「非常緩慢，而且非常軟弱」。早在今年夏天，澤倫斯基政府與國會就曾試圖修改法律，意圖削弱NABU和SAPO的獨立性，將其置於總統任命的總檢察長控制之下。此舉恰逢這兩個機構正在深入調查總統核心圈的跡象，最後引發自2022年俄軍全面入侵以來最大規模的反政府街頭抗議。
在民眾與歐盟等西方國家的壓力下，澤倫斯基打壓反貪腐機構的做法才被迫收手。如今看來夏天的這場攻防戰，其實只是這次貪腐風暴的前奏。
國防部還有未爆彈
雪上加霜的是，烏克蘭能源部門的醜聞並非孤例。NABU和SAPO同時還在進行另一項重大調查，涉及國防部採購價格虛高的軍事合約。檢方透露，前國防部長、現任國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）也捲入其中。檢方指控，烏梅羅夫在擔任防長期間，被要求同意以高價購買一批中國製造的廉價防彈背心。
幸運的是，這批防彈背心因未通過軍方測試，最終國家並未付款。烏梅羅夫本人並未被起訴，他也堅決否認有任何不當行為。然而當明迪奇捲入貪腐案，烏梅羅夫在臉書上承認，他曾與明迪奇會面討論該防彈背心合約，但強調合約最終因產品不合格而終止，他強調「沒有任何物品被交付，也沒有受到任何壓力」。
辦貪腐大案打老虎：是烏克蘭的進步還是危機？
面對這場危機，烏克蘭的盟友與政府內部出現了兩種截然不同的解讀。總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社群平台X表示，此案「令人信服地展示了烏克蘭的轉型」，證明反腐機構有能力在戰時對政府高層進行調查；歐盟駐基輔大使卡塔琳娜·馬瑟諾娃（Katarína Mathernová）也認為，調查與當局的回應是「一個強烈的信號，表明烏克蘭的獨立機構正在運作」。
基輔的政治學者費先科（Volodymyr Fesenko）指出，這顯示了烏克蘭在2014年親西方的廣場革命（Maidan Revolution）後建立的反腐體系的韌性。
不過反腐活動家卡列紐克對此批評：「這個正面敘事的前提，是澤倫斯基選擇站在NABU、SAPO和烏克蘭人民這一邊。」她強調，NABU和SAPO面臨的壓力「非常瘋狂」。今年七月，烏克蘭國家安全局（SBU）就曾逮捕NABU的一名探員馬哈茂德拉蘇洛夫（Ruslan Mahamedrasulov），指控他向俄羅斯達吉斯坦地區走私大麻。反腐人士普遍認為這是政治構陷，而本週NABU更證實，這位至今仍在押的偵探，當時正在調查Energoatom內部的腐敗問題。
這場貪腐風暴對烏克蘭的危險性不言而喻。它不僅打擊了前線與後方的抗敵士氣，更可能動搖國際社會對烏克蘭政府的信任，進而影響至關重要的軍事與財政援助。
烏克蘭投資銀行家兼政治評論員富爾薩（Serhiy Fursa）表示：「我們承擔不起在戰爭期間讓烏克蘭總統、讓烏克蘭政府失去其僅存的合法性。否則，我們就有可能像第一次世界大戰期間那樣失去國家，當時前線的逃兵與後方的大規模絕望和政治紛爭疊加在一起。」目前看來雖然澤倫斯基沒有涉案跡象，但政治分析家費森科（Fesenko）也對《金融時報》表示：「很多事情都取決於調查的下一步，如果出現涉及澤倫斯基或總統辦公室的新資訊……當然這將會是新一輪的危機。」
《金融時報》指出，對烏克蘭充滿活力的公民社會來說，應對這場貪腐風暴尤其危險。自2022年俄羅斯全面入侵以來，反對黨基本上避免批評澤倫斯基，並同意在戰時不可能舉行選舉。但是由前總統波羅申科（Petro Poroshenko）領導的反對黨「歐洲團結」（European Solidarity）已要求由一個包括反對派在內的「團結政府」取代澤倫斯基政權。分析人士和政治人物指出，貪腐調查的新發現，很可能會進一步動搖澤倫斯基的總統地位。
更多風傳媒報導
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 12 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 2 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。自由時報 ・ 2 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 6 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前