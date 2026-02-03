國風里連5年寒冬送暖 花市長贈關懷金及物資

農曆春節前夕，花蓮市國風社區發展協會、花蓮市國風里里長黃秀霖以及花蓮縣社區文健關懷協會理事長許玉霞，在三日上午聯合舉辦「關懷獨老、弱勢、福利邊緣戶」寒冬送暖活動，國風里長黃秀霖連續第五年號召善心企業及人士，一起關懷里內41位弱勢民眾及長者（見圖）。

送暖活動包括花蓮市長魏嘉彥，議員魏嘉賢、吳東昇、謝國榮，市民代表會副主席黃達祥、市民代表陳惠卿也受邀出席參加，希望藉由「寒冬送暖」的關懷活動，讓需要的弱勢民眾感受到社會溫暖與關懷，期盼大家的愛心分享到社區、里內各角落。

廣告 廣告

國風里長黃秀霖表示，花蓮市國風社區發展協會長期落實服務國風社區長者，時序已進入寒冬之際、於農曆年節前辦理社區寒冬送暖「關懷獨老、弱勢、福利邊緣戶」活動，募集了各界善心人士提供愛心物資及善款，發送項目有關懷禮金（1200元）、米、罐頭、乾糧等民生物資，共計41份。

今年的「關懷獨老、弱勢、福利邊緣戶」寒冬送暖活動獲得各界熱烈響應，黃秀霖里長本人自掏腰包贊助，也向周遭親朋好友張定勝、張建智先生募集愛心外，里內的愛心企業也紛紛雪中送炭，包括遠東百貨花蓮店、愛買、禾田工程有限公司、鈞譯實業有限公司、阿傳師手工麻糬等店家。

魏嘉彥市長表示，感謝國風社區發展協會、黃秀霖里長及所有善心企業、人士長期投入基層關懷工作，讓市公所的社會照顧網絡能更加綿密完善。他提到，花蓮市公所對於獨居長者、弱勢家庭及福利邊緣戶的生活需求相當重視，透過公私協力與社區力量的結合，讓關懷不只停留在政策層面，更能實際走進每一個需要被照顧的家庭。

魏市長進一步說出，農曆春節是團圓與分享的時刻，希望藉由寒冬送暖活動，讓長者與弱勢民眾在年節前夕感受到社會的溫情與祝福。未來市公所也將持續結合里鄰、社區發展協會及民間資源，推動更多關懷服務，讓花蓮成為一座充滿愛與互助的幸福城市。