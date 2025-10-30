國風電音女力綻放 浪LIVE傳奇麗絲領軍11/2陪你走進「天選之路」
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
麗絲（Liz）不只是浪LIVE傳奇直播主，同時也是女子國風電音樂團天選THE CHOSENs的團長，這次將於11月2日在捷運展演廳，攜手八位才華洋溢的國樂女神，帶來一場融合傳統國樂與現代舞台藝術的跨界盛典「THE CHOSENs 天選之路」。天選THE CHOSENs自2023年創立以來，以其獨樹一格的國風電音風格迅速累積超高人氣。本次「天選之路」不僅是樂團的重大突破，更是她們第四次舉辦售票音樂會。
從直播界傳奇到國風音樂領航者，麗絲在浪LIVE深耕多年，更是持續挑戰自我、在音樂路上不斷蛻變的堅韌女性代表。她透露，「我們以往的音樂會多以演奏為主，這次首次加入演唱，希望觀眾能更直接感受到情感的力量。」這份年年都有突破、持續舉辦大型售票演出的音樂韌性與堅毅創造，正是本次音樂會最閃耀的亮點核心。
本次音樂會最大的突破亮點，是將首度發表兩首全新原創曲目《戰神》與《天選之路》。《戰神》以磅礴氣勢與節奏，象徵著她們勇敢、堅毅、為夢想而戰的精神；《天選之路》以溫柔而堅定的旋律點亮心中的永恆之光；國樂與電音交織，串連光影、舞蹈與敘事，形塑古今並置的現代國樂篇章。
音樂會將以四大章節串聯樂章，搭配光影變換，呈現一部跨越古今的國樂史詩。更有跨界原創編舞結合絲巾舞、水袖舞、孔明扇舞等東方經典元素，讓國樂不再只是傳統，而是充滿生命力的現代舞台藝術。麗絲說，自己不是離開直播，而是把舞台放大。當音符落下，知道自己仍在為夢想而戰。她以直播起家、以作品說話，將主播從螢幕標籤翻轉為創作者的角色與責任；每一場演出，都是和粉絲共同完成的里程碑。
天選THE CHOSENs由團長麗絲Liz領軍，集結江晴Kate、溫溫Janet、雨璿Clare、莉卡Licca、小倢Zora、官官Kuan、米粒Mimi八位國樂界新世代女神。她們以古箏、琵琶、笛子、二胡等傳統樂器為核心，融合強勁電子節拍與原創電音編曲，帶來傳統與未來的衝擊火花；新團服花神首次亮相，象徵優雅與生命力綻放，與〈戰神〉篇章形成剛柔對比，勾勒女性多重面貌：溫柔不退、堅定不折。
主辦單位補充，即日起於Funnow App搜尋天選 THE CHOSENs；票價999至3,600元（含限量贈品與海報）。S區觀眾可搶先入場觀彩排並享簽名與LED應援燈牌等互動體驗。麗絲與天選邀你入座，走進屬於每個人的天選之路，在音樂裡看見勇氣被點亮。
網友激推帶長輩去好市多「免費測聽力」 分享經驗大讚服務人員超耐心
