「國高中改10點上課」引萬人附議 教育部駁回提案：短期內不宜貿然調整

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

今年9月中有民眾在公共政策網路參與平台提議，建議將國高中上課時間調整為10時至16時，並移除非必要多元課程，以改善學生睡眠品質、提升學習效率，短短一週內便超過1萬人附議，連署成案。教育部今（13）日正式回應，提及，現行課綱已明定課程節數與學分要求，若上課延後將影響課程安排與放學時間，相關制度牽涉層面廣泛，短期內不宜貿然調整。

九月中有民眾在公共政策網路參與平台提議，建議將國高中上課時間調整為10時至16時。教育部今日正式回應了。（示意圖／photoAC）

針對民眾今年9月在公共政策網路參與平台，提出「國高中上課時間改為10點到16點」提案。教育部說明，目前高中階段每週課程共35節，若上課時間延後至10時，等於每週減少10節課，將導致學生學習內容不足，壓縮課間活動與休息時間。國中部分則因課程節數固定，若延後開課勢必使放學時間延後至16時30分以後，影響交通與課間緩衝安排。

廣告 廣告

此外，教育部指出，學校上課作息屬地方政府權責，多數縣市考量交通狀況、家長接送、學生安全與地方特性，仍傾向「維持現狀」。根據國教署調查及114年10月的諮詢會議，各地方政府意見一致，不建議全面延後上課時間。

針對「移除多元課程」的建議，教育部強調，多元選修的設計是課綱中重要一環，能讓學生依興趣與升學方向自主選課，培養自我規劃與適性發展能力。課綱已以「必修」與「選修」區分課程，兼顧共通性與多樣性，因此仍有保留多元課程的必要。

雖然本案暫不採納上課時間及課程刪減的提議，教育部仍強調關注學生身心健康與睡眠品質的重要性，並提出現有的多項配套措施，包括：

1.學習融入SEL與數位學習：

推動「社會情緒學習中長程計畫」，協助學生培養自我覺察、人際互動與負責任決策等能力，同時結合數位科技與AI學習工具，提升學習效率與自主學習力。

2.新增「身心調適假」：

自113學年度起增設「身心調適假」假別，讓學生可因心理健康需求請假，促進師生與家長重視學生心理狀況。

3.促進學生身心健康機制：

修訂《學生輔導法》，增加專輔教師、心理師、社工師等人力，並補助各校舉辦增能研習，提升學校與家長對學生心理健康的覺察與協助能力。

4.鼓勵地方政府試辦國民中學學生作息調整：

鼓勵地方政府依需求研議早自習彈性制或作息調整試辦方案，並強調應與師生及家長充分溝通，確保學生有充足休息時間。

5.學生通學交通配套措施：

持續補助偏遠地區學生交通費，並與交通部協調增班與延駛措施，逐步建置便利的大眾運輸網絡，改善學生通學條件。

更多FTNN新聞網報導

文化大學爆廢系潮？傳「51系砍到剩約30系」挨轟 校方：目前無任何新決議

光復商工學生返校了！見校園重創直呼難過 校方：成績多元評量不受影響

大學生寒假長達65天創新高！ 台大等8校「這天」開學多7天假

