【商家指南推廣專題】

圖片由群翊數學提供

在準備繁星入學與學測時，數學分數是拉開學生競爭力差距的關鍵，若想脫穎而出，扎實的數學基礎以及解題的邏輯應變能力不可或缺。成立於2014年的群翊數學擁有完整教材系統與專業師資團隊，以深厚的教學底蘊與嚴謹的課程設計，幫助許多學生在會考或學測的數學科目中獲得亮眼成績，成為深受家長好評的國高中數學補習推薦品牌。

國高中數學補習推薦品牌的教育初衷

2014年，一群懷抱教育理想的數學老師決定共同創立專業教學團隊，為了讓學生掌握會考、學測數學的核心概念，團隊花費近千小時，從全台七十所高中的月考題目中整理題庫和詳解，更投入五年時間錄製一整套高中教材的影音詳解，建構出完整的教學資料，讓知識經驗的累積化為教學的力量。

廣告 廣告

群翊數學專注於國中會考及高中學測的數學教學，十餘年來，以完整的教材體系為學生提供解題策略，也憑藉對教育的熱忱，致力將珍貴的考題與解析資源無償給學生，並透過經營「資優數學」臉書社團，匯聚全台懷抱理想的教師群共同交流，隨著這股力量逐漸壯大，群翊數學也成為國高中數學補習推薦品牌中最具影響力的團隊之一。

國高中數學補習推薦品牌的講師培訓

群翊數學的老師們具備清晰表達與洞察學生盲點的能力，能針對每位學生的程度、性格與弱點科目，設計出最合適的學習計畫，透過系統化的教學培訓機制，讓新進老師能迅速掌握學生的學習特性，並運用多元的策略精準輔導，協助學生克服對數學的恐懼，穩健邁向目標。

掌握趨勢建立國高中數學補習推薦口碑

過去的升學制度下，頂尖科系如電機、資工、法律、財經、醫學、牙醫等的錄取者，往往集中在各縣市的明星高中，然而，隨著繁星制度的推行，只要學生在校成績優異，都有機會進入夢想中的頂大科系。群翊數學長年深耕各區域高中，蒐集與分析各校月考考題，累積大量數據，為學生提供最精準的學習方向，幫助他們在會考與學測數學的準備中事半功倍。

延伸學習深度的國高中數學補習品牌

隨著教學經驗與師資不斷累積，群翊數學也開發出更高階的課程，如：全國高中數理檢定（APX）、高中數學競賽（YRML）與台灣區國中數學競賽（JHMC），為全台資優學生提供挑戰自我、展現實力的舞台，也期望他們透過系統化訓練與團隊合作，培養邏輯思維與問題解決能力，提升升學與職涯的競爭力。

國高中數學補習推薦群翊數學

經歷十一年的教學，群翊數學擁有基礎教學、資優課程、課堂互動與數據分析的豐富經驗，透過對會考、學測數學的深入研究與策略規劃，讓更多學生在升學路上看見希望，也為台灣數學教育的發展開啟新的篇章。未來，群翊數學將持續深化教材研發，並優化教學培訓體系，幫助更多優秀老師與學生受惠，若想在會考、學測數學科目中名列前茅，那麼具備完整題庫與專業團隊的國高中數學補習推薦品牌群翊數學，就是值得學生與家長信賴的好夥伴。

更多國高中數學補習推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：北部地區（逸學文理）、中部地區（粹學文理）、台南地區（達學、達睿文理）、高雄屏東地區（學築、學城文理）

官網：https://rink.cc/blfrv

FB：https://rink.cc/kyxa1

以上訊息由群翊數學提供